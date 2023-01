Las chicas de las 'Tentaciones 6' desvelaron quién las convenció para participar y la identidad del soltero VIP

El primer Debate de La isla de las tentaciones 6 contó con las cinco protagonistas en plató: Lydia, Elena, Laura, Marina y Naomi. Todas ellas vivieron otra “hoguera” en directo al ver 10 minutos de imágenes inéditas de la primera noche de los chicos con las solteras.

Todo ello con algunos de los colaboradores habituales del formato y otras caras nuevas como las de Alba Carrillo o Ana María Aldón, que se estrenaba en ese espacio. Regresó también Lucía Sánchez- de la tercera edición- que agradeció al programa haber tenido al primer bebé del programa junto a Isaac: “Sí, es fruto de la isla, gracias a todos porque ha sido gracias a esto”, dijo.

Otra de las revelaciones de la entrega fue la del soltero VIP que llegará a la villa de las chicas: Saúl Pina, conocido por su paso en Mujeres y Hombres y Viceversa, como pretendiente de Violeta Magriñán. Al llegar, ya señaló a Lydia, Elena y Laura como las que más le llamaban la atención y ellas aseguraron que “revolucionó” la villa.

BOMBA 💣 ¡Saúl se convierte en el nuevo tentador que hará temblar Villa Paraíso!



🍎 #TentacionesDBT1

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/GoyBwBiKqt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 24 de enero de 2023

¿Quién convenció a quién para ir a 'La isla'?

Una de las preguntas habituales entre los espectadores del formato es “para qué van a La isla las parejas si saben que van a sufrir. Algo por lo que les preguntó Barneda durante el Debate y ellas aclararon cuál de ellos había convencido al otro para apuntarse.

Elena: “Yo en verdad no quería ir, fue David que me animó. Como estábamos a distancia me dijo que así nos veríamos más, estaríamos más juntos”.

Marina: “En mi caso yo llevé a Alex, lo quería llevar para ver qué hacía y si tenía razón. Mi desconfianza venía por los comentarios, gestos que tiene, la mirada, las risas...”.

Naomi: “Adrián una vez me falló, generó en mí una desconfianza que arrastrábamos. Así que surgió la oportunidad y pensé que así le veía con mis ojos cómo era cuando está de fiesta. Tenía ese pequeño miedo pero estaba al 99% segura de que no me iba a fallar, hasta que pisamos la isla...”