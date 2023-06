Chris Hemsworth dejó un consejo para los actores españoles y mostró la chuleta que le había escrito Elsa Pataky

Chris Hemsworth visitó El Hormiguero para promocionar su nueva película de ciencia ficción, la segunda parte de Tyler Rake que llega a Netflix el 16 de junio.

El actor australiano explicó que en la “gira” de un actor puedes levantarte en Australia, viajar hasta Nueva York, tener la entrevista en España, seguir por Berlín y volver a Australia: “Estoy despierto porque me hablas”, bromeaba con Pablo Motos.

Sobre su nuevo trabajo, explicó que había experimentado una de las escenas que jamás olvidará: “Intervenían como 300 personas, con cosas ardiendo, yo estaba ardiendo durante un momento, me peleé con 68 personas y si no salía perfecto había que repetir desde el principio. Fue la más agotadora de toda mi vida. Rodábamos en Praga, hacía muchísimo frío, era difícil entrar en calor, no tensarte y al escuchar '¡acción!' empezó una locura de principio a fin”.

El presentador también le pidió que dejara un consejo para los actores españoles que quieran dar el salto a Hollywood: “En realidad yo les pediría consejo a ellos porque en este país hay muchísimo talento en la interpretación”, empezó asegurando. Pero por subrayar algo: “Les diría que disfrutaran, que se lo pasaran bien y poco más”.

Para acabar, las hormigas quisieron saber si cuando se enfada Elsa Pataky lo hace en español o inglés: “Depende de lo que se enfade, cuanto más se enfada más española”, dijo entre risas. Y zanjó leyendo la frase ecrita en su mano: “Estoy muy feliz de estar en España” que confesó que se la había escrito la actriz.