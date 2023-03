Chris Rock arremete contra Will Smith y Jada Pinkett en su especial de Netflix: “Ella empezó esta mierda”

Chris Rock ha hablado de su histórico incidente con Will Smith en la pasada gala de los Oscars. El 28 de marzo del año pasado, durante la entrega de premios de la Academia estadounidense de cine, el actor de El príncipe de Bel-Air se levantó enfurecido de su asiento y abofeteó a Rock después de que éste hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Desde entonces, Smith ha mostrado su arrepentimiento en varias ocasiones, mientras que el cómico ha optado por ignorar el asunto hasta verse preparado para hablar de él. Rock ya avanzó en su día que, cuando lo hiciera, hablaría de su polémica con Will Smith con una mezcla de humor y seriedad. Y aunque ya lo hizo hace unos meses, este fin de semana volvió a la carga en Chris Rock: Selective Outrage (Chris Rock: Indignación selectiva), su monólogo para Netflix, histórico por ser el primer show emitido en directo por la plataforma de streaming.

La actuación, ofrecida en la madrugada del sábado al domingo en nuestro país, sirvió para que Rock hablara largo y tendido sobre lo ocurrido con Smith y su relación con la familia del actor. “Dicen que las palabras duelen, pero quien dice que las palabras duelen es que nunca ha recibido un bofetón en la cara”, comenzó bromeando antes de quitarse de encima el papel de víctima. “No soy una víctima, cariño. Nunca me verás en Oprah o en Gayle [King] llorando. Nunca lo verás, nunca va a suceder. A la mierda esa mierda, asumí esta mierda como [Manny] Pacquiao”, dijo en alusión al conocido exboxeador, tal y como recoge Variety.

“Will Smith es significativamente más grande que yo. No somos del mismo tamaño. Will Smith hace películas sin camisa. Nunca me has visto hacer una película sin camisa. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Crees que opté a ese papel?”, bromeó también Rock antes de ponerse serio con este asunto. Sobre todo con Jada Pinkett Smith, que es la que peor sale parada de su monólogo.

“Ella lastimó a Will mucho más que él a mí”

Para empezar, Chris Rock negó que él tuviera algo que ver con la supuesta infidelidad de Jada a Will Smith, que ella misma aclaró ante su marido hace casi tres años en Red Table Talk, su programa de Facebook. “Su esposa se estaba follando al amigo de su hijo. Normalmente no hablaría de esta mierda... No tengo ni idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan jodidamente bajo. Todos hemos sido engañados. Todo el mundo aquí ha sido engañado. Ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó... en la televisión”, comentó Rock durante su actuación, en la que llegó a la siguiente conclusión: “Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí”.

Según el humorista, él trató de ponerse en contacto con Will Smith para mostrarle su apoyo tras este mediático episodio, aunque no recibió la respuesta del actor. Y esos que el protagonista de Dos policías rebeldes también fue objeto de duras críticas aquellos días. “Todos lo llamaban puto. ¿Y a quién golpea? A mí”, lamentó Rock. Aun así, el humorista no cargó tanto las tintas contra él como contra su esposa durante su monólogo. Y es que Chris Rock no olvida que Jada Pinkett llamó al boicot de los Oscars 2016, gala que él presentó, por la falta de diversidad en las nominaciones.

“Ella dijo que [yo] debería renunciar porque Will no había sido nominado por La verdad duele (Concussion). ¿Qué demonios? Entonces hago algunas bromas al respecto. ¿A quién le importa una mierda?”, se preguntó Rock durante su actuación, en el que dejó como conclusión que, debido a esta llamada al boicot, Jada fue la que empezó con los rifirrafes entre la familia Smith y él. “Ella lo empezó todo. Yo lo terminé. Nadie se está metiendo con esta perra. Ella empezó esta mierda. Nadie se metía con ella”, comentó sobre la actriz, que hace unos meses pidió la reconciliación entre él y Will Smith.