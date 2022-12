Christofer acusa a Tania y a Javi de copiarle en 'La isla de las tentaciones': “Soy único”

Christofer, el participante de La isla de las tentaciones que saltó a la fama por su sonada relación con Fani en el reality de Telecinco, ha acusado a dos actuales participantes de copiarle el papel. Ha sido en Socialité donde el exconcursante ha echado en cara a dos integrantes de la actual edición el estar creando un papel para simular la relación que tuvieron Fani y él en la isla.

Óscar Reyes recuerda 'Aída' y "lo que pasaba por detrás": "Hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar"

Saber más

Christofer critica la conducta de Tania Daniz y Javi Redondo en el programa. Ambos han protagonizado, a su modo, el mítico '¡Estefaníaaa!', cuando Javi salió en busca de Claudia, y afirmó que “lo volvería a hacer”. Y por el lado de ella, cuando Tania huyó de la hoguera en busca de Samuel tras verle acaramelado con Elena.

“Es que no es natural porque intentan copiarse”, ha dicho Christofer, añadiendo: “Soy único porque lo mío fue real. Lo mío fue la primera vez, no sabía donde iba y ellos saben perfectamente dónde van y lo que tienen que hacer para llamar la atención”.

La originalidad de Christofer

En la misma línea, y defendiendo su autenticidad, el exconcursante ha recordado: “Lo mío salió hasta en los telediarios de Nochevieja”, sentenciando tras ello lo siguiente: “Para mí son Hacendado, las cosas como son”.

En la misma línea, continúa defendiendo su originalidad: “El chico este... ¿cómo se llama? ¿Javi? Me da la sensación de que intenta copiarme, pero no sé, como que me da mucha pereza”, reconoce.

Christofer bromea: “Yo creo que fui el único que salí corriendo y no llegué al objetivo, porque yo sabía que la casa estaba cerca, pero no sabía donde”, comentó entre risas. “Estos de la segunda, tercera y cuarta edición, pues ya sabían dónde tenían que ir”, se queja.

Respecto a por qué él no encontró la casa, el autor del grito de '¡Estafaníaaa!', reconoce no saber dónde se hallaba el lugar, a diferencia de los del resto de ediciones. “Y porque me dio un ataque de asma que no podía con mi alma”, reconoce, añadiendo otra razón por la que no pudo lograr su objetivo.