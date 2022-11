Cifuentes habla de sexo, opina sobre Rajoy y explica su relación con Risto Mejide: “Pensaba que era gilipollas”

Cristina Cifuentes ha sido la última invitada de Alba Carrillo y Nagore Robles en Nos hemos liado, programa que las tertulianas de Telecinco presentan en Mtmad, la plataforma de streaming de Mediaset. Las conductoras del espacio entrevistaron a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que querían conocer su lado más desconocido.

Alba Carrillo reaparece en Telecinco tras romperse el brazo y tranquiliza: "No me tengo que operar"

Saber más

Para empezar, ambas se interesaron sobre si le “ponía” el poder, algo que la expolítica negó rotundamente: “No para nada. El poder de verdad es tomar decisiones que has tomado tú y que ves que afectan de manera directa y positiva, la mayoría, a personas concretas y que les puede cambiar la vida. Eso te da un subidón... Es mejor que te toque la Lotería”, aseguró la madrileña.

Hablando de esa 'erótica del poder', Cifuentes declaró que sí que existe y que, en general, a los hombres heterosexuales no le suelen gustar “las mujeres poderosas”. “Sin embargo, yo he visto tíos que trabajaban conmigo que no se comían un rosco y de repente se les nombra no se qué y es una cosa que no te lo puedes ni imaginar”, confesó la exmiembro del Partido Popular.

Cifuentes habla de sexo... y de Rajoy

Carrillo y Robles quisieron subir el tono de la conversación y se lanzaron a hablar sobre sexo con su entrevistada. Cifuentes aseguró que en sus relaciones había sido siempre una “persona muy liberal” y con una forma de pensar “muy abierta”. Eso sí, confesó que jamás ha querido tener una relación basada únicamente en el sexo.

Tirando de humor, las presentadoras quisieron saber si sería capaz de acostarse con Mariano Rajoy, si fuese el último hombre que quedase sobre la faz de la tierra. Cifuentes no lo dudó ni un segundo: “Yo, con Rajoy, ni aunque fuera el último hombre de la tierra y la descendencia del planeta y de la raza humana dependiera de ello, no”, declaró, despertando risas en el estudio de Mediaset.

Cifuentes aseguró también que nunca se iría de after ni con Santiago Abascal, ni con Pablo Casado. Nagore le pidió entonces que se mojase por cual de los dos se decantaba: “El que menos me desagrada es Pablo Casado que tampoco es la alegría de la huerta”, opinó a regañadientes.

Su relación con Risto Mejide

Cristina Cifuentes ha acabado dando el salto a la televisión tras su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid en 2018, acorralada por el Caso Máster que destapó en exclusiva elDiario.es. Risto Mejide fue uno de los primeros en darle una oportunidad como tertuliana de Todo es mentira, por lo que Nagore Robles y Alba Carillo quisieron saber cómo era su relación con el presentador de Cuatro.

“Risto es un tío con el que yo tengo mucho feeling”, empezó diciendo. “Nos queremos mucho y, además, tenemos una historia para contar”, añadió en unas palabras que despertaron la curiosidad de las presentadoras. “Yo hice con él el piloto del Chester, aunque luego no lo emitirieron. Yo era delegada del Gobierno y he de admitir que yo tenía muchísimos prejuicios frente a él, como él conmigo, supongo”, reconoció.

“Pensaba que era un capullo, gilipollas, un impertinente... Todas esas cosas”, continuó explicando antes de desvelar el momento en el que cambió de opinión. “Cuando lo conocí fue amor a primera vista”, recordó mientras lo definía como “un tío divertido, inteligente y culto”. “¿Si no estuvieras casada tendrías un affair?”, le preguntó entonces Carrillo. Cifuentes asintió enseguida: “Es un tío estupendo, a mí me encanta”, sentenció.