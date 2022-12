La complicidad entre Sandra Barneda y Nagore al reencontrarse en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso'

Telecinco aprovechó la final de Pesadilla en El Paraíso para anunciar su próxima segunda edición que llegará el 8 de enero, como adelantamos en exclusiva. En ella no contarán con Lara Álvarez (que tampoco estará en Supervivientes porque ha optado por un parón televisivo) pero sí estará Sandra Barneda y Nagore Robles.

Lara Álvarez no disimuló su alegría por acabar 'Pesadilla en El Paraíso': "Es una noticia maravillosa"

Las nuevas presentadoras del formato aparecieron en plató para confirmar que Kiko Jiménez y Maite Galdeano son los primeros granjeros oficiales. Se trataba del reencuentro público entre ambas, desde que en febrero anunciaran su ruptura sentimental.

“Por favor Nagore, que estoy aquí, vente que tenemos que hacer la foto de los tres presentadores de la próxima temporada” decía la catalana a la vasca que estaba sentada en el sofá de colaboradores. “Que si no, no nos vamos a ver ya” añadía refiriéndose a que ella sería la encargada de las galas de los domingos en plató, y conectaría con la ex gran hermana desde la granja.

Nagore se acercaba a los dos, aplaudiendo y saltando con ilusión, mientras Sandra le acogía por la espalda. “¿Vamos a dar los dos nombres?”, preguntaba y su compañera le pedía con complicidad que se los chivara y ella aceptaba. Seguidamente confirmaban que los escogidos eran el novio y la madre de Sofía Suescun y conectaban con ellos.

Tras la charla, Nagore volvía a su sitio de colaboradora y Barneda se despedía hasta el estreno de la segunda edición.