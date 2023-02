Confesiones mutuas entre Kiko Rivera y Broncano sobre Telecinco, su ruina con las criptomonedas y Bizarrap

Kiko Rivera volvió a La Resistencia y esta vez para promocionar su primer disco, que titulará “He vuelto a nacer”. Una frase al hilo del ictus que sufrió hace unos meses y del que no tuvo reparo en hablar con David Broncano: “Me ha cambiado la vida, me dijeron que se salvan pocos. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumar, no beber, no drogarme, y llevo 5 meses así”, aseguró.

Quevedo desvela lo que le dijo Bizarrap una semana antes de sacar su tema con Shakira

Más

Ambos empezaron así una entrevista de confesiones mutuas y risas continuas que acabó con el presentador dando las gracias al invitado por acudir al programa “sin cobrar un duro”, mientras en otros pagarían una millonada por él. “Prefiero venir 100 veces gratis aquí que una más allí” le juró el DJ refiriéndose a Telecinco.

Aunque, la realidad, es que venía acompañado por uno de los rostros de Mediaset más reconocidos: Rafa Mora. Al verle, Broncano pidió que le dejaran un micro y el colaborador de Sálvame le pidió que le entrevistaran: “Un placer Broncano. Me encanta mucho tu programa, a ver si un día me traes”. A lo que el presentador respondió entre risas: “A mí también me encanta lo tuyo”.

"Prefiero venir 100 veces gratis aquí, que una más a allí"



🤝🏻 @riverakiko pic.twitter.com/G4HB3jNvaP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 31 de enero de 2023

Preguntado por su dinero actual, Kiko recordó que la última vez que acudió al programa contó que había invertido en criptomonedas, pero que a día de hoy se había arruinado: “Me ha ido como el culo. Metí mucha pasta y en tres días desapareció todo. Me equivoqué de la hostia. Yo aconsejo que si no sabéis como yo, no invirtáis”.

¿Un programa especial de 'La Resistencia' en Cantora?

Pero no fue Kiko el único que sacó a la luz informaciones desconocidas. Broncano también relató que cuando coincidieron en el programa anterior, el DJ le dio las llaves de Cantora y con ellas quisieron hacer un programa especial allí:

“Hablamos con tu madre y todo. Quisimos ir a un concierto suyo para cerrar el trato pero nos deseó mucha suerte”, lamentó con una sonrisa. “Ella no quiso y mira que se lo pusimos facilísimo, si no quería salir ella no salía. Solo queríamos hacer un programa allí”.

Por lo que Kiko prometió darle el teléfono directo de ella para que le intentaran convencer, y la piropeó: “Para mí es la mejor artista de este país. Que haya tenido un problema con ella no quiere decir que no sea una fenómena”.

Sobre sus rencillas, Broncano imaginó que podía hacer un tema como el de Shakira: “Si haces como ella pero tirándole a tu madre lo petas, eh. Y tu madre te hace una copla de vuelta”, bromeó. Mientras que Rivera rechazaba la idea entre risas: “No me atrevo. Pero sí me llamó Bizarrap”, confesó.