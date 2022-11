La confusión de una soltera de 'First Dates' con Sobera: “¿Tú eres Karlos Arguiñano?”

Momento “tierra trágame” el que se vivió este miércoles en el restaurante de First Dates con la confusión de una participante, que creyó que Carlos Sobera era la misma persona que su 'tocayo' televisivo Karlos Arguiñano.

El presentador de Mediaset recibió en su programa a Macarena, una veinteañera de Jaén que sueña con ser cocinera, y que a juzgar por sus comentarios no ve mucho la televisión. “Oye, ¿tú eres Karlos Arguiñano o no?”, se lanzó a preguntar al conductor, a los segundos de conocerse. “No, yo soy Sobera. Qué bueno, Arguiñano”, respondió serio.

“Me sonaba de algo y digo, ¿este es el que cocina o no?”, explicó sobre su confusión, provocada por el parecido físico entre ambos televisivos. “La he cagado, pero bueno”, lamentó después ante los redactores de First Dates.

“¿Tu no ves la tele española ni por casualidad?”, le preguntó Sobera, tras interesarse sobre su profesión. El caso es que viaja frecuentemente a Inglaterra por trabajo, pero aseguró que sí que ve la televisión: “Sí la veo, pero de Mujeres y Hombres no salgo”. “¿MyHyV? ¡Pero si hace dos años que se acabó!”, reaccionó escandalizado el presentador.