'El Conquistador' presenta su salto a TVE con “épica”, “verdad” y comparándose a otros realities: “El de sufrir es este”

“Vamos a estar muchos años aquí”, auguraba Patxi Alonso en la presentación de El Conquistador. RTVE se ha vestido de largo para presentar el que debe ser su “buque” de programación, en palabras de la presentadora Raquel Sánchez Silva, de cara a la próxima temporada. La presentadora extremeña se suma al equipo bien engrasado comandado por Julian Iantzi, que tiene por objetivo trasladar el mismo fenómeno logrado en la televisión vasca al ámbito nacional.

Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi, los elegidos para presentar 'El Conquistador' de TVE

Ambos han mostrado buena conexión en una presentación en el estudio 5 de Prado del Rey, en la que ha estado verTele, que ha servido también para conocer a los tres jefes de equipo que partirán hacia el Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana) con los 33 concursantes que tratarán de conseguir los 100.000 euros de premio en esta edición: Cesc Escolà, profesor de fitness en OT 2020; Joana Pastrana, cuatro veces campeona de Europa de boxeo en peso mínimo; y el exfutbolista Patxi Salinas, viejo conocido del formato en ETB.

“Este es un formato que faltaba en TVE, en la estrategia que llevamos en la dirección de contenidos generales”, afirmaba la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, al comienzo del acto. En este propósito de hacer “programas abiertos a todo el mundo y a todos los géneros” tocaba ahora un formato como el producido por Hostoil (The Mediapro Studio): “El Conquistador está testado con éxito en otra TV pública, donde lleva 19 temporadas, con lo cual es una garantía”.

“Todo lo que va a ver el espectador es totalmente verdad”

Para la directiva de la corporación, El Conquistador aporta la expectativa de captar “audiencias muy jóvenes que estamos luchando por conseguir”. “Creo que nos va a funcionar”, aseveraba sobre un programa que en última instancia “no deja de potenciar los valores de compañerismo, lealtad, trabajo en equipo y superación”, bajo la apariencia de un concurso en condiciones extremas.

De hecho, Bordas ponía en valor la diversidad e inclusión del casting, algo que reafirmarán el resto de intervinientes en la presentación, como un valor diferencial para justificar la apuesta de la pública, como lo es también la conciencia medioambiental del espacio. “Creemos que es un formato que va a sorprender en una televisión como la nuestra, que hace tiempo que no tiene un programa así”.

Para Amparo Castellano, directora de no ficción de The Mediapro Studio, la clave de que el espacio haya hecho historia en ETB, donde permanece edición a edición abonado al “club del 20% de share”, es la “verdad” que supura. “Todo lo que va a ver el espectador es totalmente verdad. Es totalmente diferente a cualquier otro programa de supervivencia. Y ese es el secreto del éxito”, insiste. Sobre ello redunda Alonso director general de Hostoil y creador y productor ejecutivo, que recuerda cómo surgió la idea.

“Queríamos hacer el programa de aventuras más duro del mundo”, recalca el conocido profesional vasco, que recuerda que “el programa se ha ido modernizando con los ojos muy abiertos a lo que la sociedad reclama. ”Es un programa inclusivo e igualitario“, dice, ”porque el mosquito no discrimina“.

Raquel Sánchez Silva destaca la “épica” de 'El Conquistador'

En total, serán 18 hombres y 15 mujeres repartidos en tres equipos, uno masculino, otro femenino y otro mixto. Todos ellos han sido elegidos tras un casting por el que han pasado más de 1.500 personas de toda España. “Hay deportistas de élite, y también hay gente que quiere salir de su zona de confort”, avisa, dejando claro que “esto no es un Iron Man”. Lo que sí tiene bien comprobada es la capacidad de impacto y enganche después de 19 ediciones en ETB: “Es como el Tour de Francia, la gente tiene su equipo”.

“No me preguntéis la formula mágica, pero tiene que ver con la verdad, con el compromiso y el equipo”, declara. Sánchez Silva, en su retorno como presentadora a TVE tras el final de Maestros de la costura, añade otro término: “Épica”.

“Hacer aventura [en televisión] es ya una aventura. He tenido la suerte de vivir algunas de las grandes aventuras de la televisión, y sé que son los más exigentes de hacer y difíciles de hacer, pero tienen algo que no tienen los demás: épica. Hay dolor de verdad, llanto de verdad... Y esto solo lo puede dar un programa de aventura como este”, afirmaba la presentadora, recordando su paso por Pekín Express y Supervivientes, que abandonó en 2014.

“Hace nueve años me quedé embarazada, me visto esta aventura de la vida, y pensé que las otras aventuras parecía que habían terminado. Nunca pensé que después de haber jugado en dos grands slams de la aventura en televisión, como si hubiera estado en Wimbledon y Roland Garros, TVE fuera a levantar el teléfono y me dijera: 'Te juegas el Open de Australia'. Otro gran slam ahora”, comentaba muy agradecida por la oportunidad.

“El de sufrir de modo radical y brutal es este”

Para ella, El Conquistador cuenta con un componente diferencial que explica el fenómeno a su alrededor: “Lo ves y entiendes el porqué, el porqué de que el individual no gane, el porqué de que la mente vence al cuerpo, de que el ego se derrumba... Todo eso no está en muchos formatos y El Conquistador lo tiene”. Ella, eso sí, considera que no es quien más sabe y puede hablar sobre el programa, teniendo a su lado a Iantzi como “decano”.

El vasco, presentador desde la primera edición en la autonómica, se muestra juguetón con respecto a lo que está por venir, y no duda en provocar a compañeros y prensa sobre la experiencia y sus desafíos. “Es un formato que es verdad. Hemos tenido a gente que ha participado en otros realities y decían no tiene nada que ver: el de sufrir de modo radical y brutal es este. El de verdad es este. Aquí no se les dice lo que tienen que decir. Tienen total libertad de maniobra”, advirtiendo a los capitanes de equipos de que no le costará tener mano dura.

Iantzi bromea con su precoz “tortura psicológica”. “Siempre funciona”, apostilla Alonso. Eso sí, siempre con el objetivo de que la experiencia resulte gratificante una vez pasados los sinsabores de la competición: “Se van a acordar de nuestro árbol genealógico en plan mal, pero cuando os acordéis bien... Va a superar a lo malo. Va a ser la experiencia de vuestras vidas”.

La capitana Joana Pastrana avanza “pique” con Iantzi

Por alusiones, tocaba el turno a los capitanes de equipo: “Es un programa en el que se ve el límite de las personas, tanto físico como mental”, señalaba Cesc Escolà sobre la aventura: “Me hace una ilusión tremenda que un programa tan real esté en TV, y que la gente se enganche no a otros programas, a los que desgraciadamente se engancha, sino a esto”. Si él tenía un discurso más diplomático, su compañera Pastrana iba ya marcando territorio.

“No vengo a aportar felicidad ni alegría... Cuando hay que trabajar, hay que trabajar”, avisaba de su competitividad. “Todo lo que hago en mi vida es a ese nivel”. Además, prevé tener no pocos piques con Iantzi, bastante receptivo: “Con quien creo que mejor me lo voy a pasar va a ser contigo”.

Salinas, por último, no pudo estar en la presentación por estar entrenando en Chipre, pero mandó un mensaje en vídeo para constatar su alegría por estar de nuevo involucrado. Alonso recuerda que ya fue capitán “en una de las ediciones más duras” del programa en ETB y que tuvo “encontronazos serios” con Iantzi, que añade: “Hicimos las paces en un ring”. Como el exfutbolista, “muchos quieren volver”. “Es adictivo”, reconoce el productor ejecutivo. “Hay algo en El Conquistador que la gente no entiende desde casa... La gente quiere ir, porque descubren cosas que en la vida cotidiana no se descubren. Esta experiencia te pone en la vida de nuevo”.