El consejero de RTVE Roberto Lakidain asegura que Moncloa “vetó” el regreso de Cintora con nuevo programa

Roberto Lakidain, consejero de RTVE a propuesta de Unidas Podemos, ha afirmado que Jesús Cintora tuvo la oportunidad de regresar a la cadena pública, pero que no lo hizo por un “veto” del gobierno.

Así lo ha dicho el periodista, integrante del Consejo de Administración de la corporación, en el podcast Pandemia Digital. A este mismo espacio había asegurado en octubre que se había comenzado a trabajar en la vuelta de Cintora con un nuevo espacio de actualidad. “Efectivamente, en enero se cerró prácticamente”, cuenta el consejero, que hablaba de “reuniones concretas” para rubricar este retorno.

“Es Moncloa donde vetan a Jesús Cintora”

“Se me comunicó y se me llamó por teléfono para decirme que estaba cerrado”, afirma, y matiza que “había que definir en concreto en qué espacio y qué tiempo”, si bien “se reunieron con la productora que iba a hacer el programa, con el profesional y con el responsable de la alta dirección de la corporación que aceptó que así fuera”.

Dicho directivo, al que no identifica, le insistió en que “estaba cerrado y hecho lo de Jesús Cintora”, antes de avisarle de que tenía que hacer una visita a Moncloa para cerrar la cobertura de otros asuntos relativos al “semestre de la presidencia de España en Europa”.

“Lo di por cerrado”, añade Lakidain, que prosigue: “Al día siguiente de la reunión de Moncloa, para hablar de otras cosas, se me llamó y se me dijo que no podía ser lo de Jesús Cintora”. “Por circunstancias que realmente no acababan de tener encaje, que no veían claras, dijeron que sí, pero iba a ser que no. Y efectivamente ha vuelto a ser que no”.

El consejero de RTVE revindicó “la necesidad de la vuelta de Jesús Cintora” y se manifestó en estos términos: “Es Moncloa, ese espacio que en algunas altas direcciones de RTVE llaman la Casa de Dios, donde vetan a Jesús Cintora”.

Lo reitera en otra entrevista

En similares términos se pronunció este mismo 2 de mayo en otra entrevista, en este caso con el activista Rubén Hood, publicada en el canal de YouTube de este: “Hay quien dice que Cintora promueve y favorece un tipo de mensaje político que pudiere estar asociado a un espacio la izquierda del PSOE. Esto es fundamental. Por eso, Moncloa, que decía que era uno de los agentes que actúa contra Jesús Cintora, también cercena el ejercicio de libertad profesional”.

“Cuando se cercena a Jesús Cintora se está quebrando la posibilidad de impulsar parte del pluralismo político en España”, añadió Lakidain, recalcando que el propio periodista rehúsa establecer esa identificación con el partido político.

Dos años del final de 'Las cosas claras'

Fue en julio de 2023 cuando se canceló Las cosas claras de forma definitiva, tras una única temporada en las mañanas de La 1. Su última emisión fue justo antes de los Juegos Olímpicos, y ponía fin a un periodo en que se convirtió en el principal foco de polémicas en RTVE. “Nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Ahora mismo lo que hay es un compromiso con la humildad y con la verdad”, reiteró en su despedida de la cadena pública.

Lakidain empezó a trabajar en la Corporación en 1990, como redactor, y después también fue jefe de informativos y de edición. Desde entonces se mantiene en RTVE, donde también tiene experiencia sindical como delegado por CCOO. Fue miembro del primer Consejo de Informativos de RTVE en su fundación, en el año 2008, siendo nombrado uno de los vocales de TVE.