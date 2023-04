El Consejo Profesional de Canal Sur denuncia con 190 ejemplos la “degradación” de la cadena con el PP

El Consejo Profesional de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha señalado hasta 190 ejemplos de malas prácticas periodísticas en los últimos seis meses en los programas informativos de Canal Sur, controlada por el Partido Popular.

Así lo recogen en un extenso informe con el que pretenden demostrar que la corporación pública está “degradando el servicio público” y con ello “incumpliendo con sus obligaciones de vertebración de Andalucía y el respeto al derecho a una Información libre, imparcial, rigurosa y veraz que tienen los andaluces”. El órgano que representa a los profesionales de la cadena pública emprendió un análisis de los contenidos en los dos espacios informativos, Noticias 1 y Noticias 2, para establecer dinámicas.

Las conclusiones expuestas en el informe, que puede consultarse aquí, señalan un alto porcentaje de información institucional que desplaza a la información sobre Andalucía, y un “culto al presidente de la Junta”, Juanma Moreno Bonilla; en contraste con la “falta de pluralismo”. Todo ello, además, con una “falta de respeto a los profesionales” y un escaso uso del personal de las delegaciones.

La presencia de Bonilla, 10 veces mayor que la del líder de la oposición

Sobre el peso del dirigente regional en la escaleta, afirman: “No hay asunto, guerra, terremotos o subida de precios, que tenga más cobertura en los informativos de Canal Sur Tv que el presidente de la Junta”. En cuanto a cifras, su presencia en pantalla estos seis meses ha sido de 438 minutos y 37 segundos, con aparición en 146 portadas de informativos.

Señalan que Bonilla multiplica más de 10 veces la presencia del líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, con 57 minutos y 57 segundos y aparición en 1 portada.El dato se eleva si comparamos con Pedro Sánchez: la presencia del líder de la Junta es 600% superior a la del presidente del gobierno.

En esa misma línea, la información institucional también cobra la delantera: cuantifican en 73 segundos por informativo los dedicados a las actividades de Moreno Bonilla, y en 131 segundos los dedicados al gobierno andaluz. Frente a ello, se han dado 6 segundos por emisión a hablar de educación, 45 segundos a la sanidad de Andalucía. Por otro lado, la suma de todas las noticias sobre la juventud, la infancia o los mayores andaluces, 200 minutos y 58 segundos, se queda muy lejos de los 357 minutos y 19 segundos dedicados a los consejeros; mientras que se contabilizan 795 minutos dedicados a la información institucional de la Junta en el periodo de estudio.

La información del gobierno andaluz y del Partido Popular “ha ocupado un tiempo en pantalla superior a los 830 minutos los últimos seis meses en Canal Sur”, cifran, frente a los 195 minutos y 42 segundos dados a los partidos de la oposición. “Toda la oposición andaluza y los miembros del gobierno de la nación sumados, 465 minutos, apenas superan el 50% del tiempo dedicado al gobierno andaluz. Todos los lideres políticos andaluces juntos suman 106 minutos de presencia en pantalla, muy lejos de los 438 minutos de Moreno Bonilla en solitario”, añaden.

Esto se complementa con el “desequilibrio cuantitativo y cualitativo” en las escaletas, con las medidas y propuestas del gobierno andaluz “abriendo siempre informativos con directos, vídeos y totales mientras se ocultan los temas delicados”, señalan. Se destaca que las informaciones sobre el gobierno central o sobre la oposición en la comunidad “nunca son propositivas, sino sobre polémicas y conflictos internos que se magnifican”. Y agregan, como ejemplo de la situación, una comparativa llamativa: “el debate parlamentario sobre la privatización de la atención primaria se resume en 45 segundos el 22 de febrero, con total solo de la Consejera”, mientras que en la misma jornada “se dedican 11 minutos y 31 segundos” a la próxima celebración de los premios Grammys en Andalucía.

“Escaletas ideológicas, no informativas” con “criterios políticos”

El Consejo denuncia que los informativos se usan “como herramienta de comunicación y propaganda” y que se elaboran “escaletas ideológicas, no informativas” con “criterios políticos, no periodísticos”.

Para hablar del abordaje con carga ideológica de los temas uno de los que ha ocupado más titulares y minutos televisivos en el último mes, el de la gestación subrogada: “Se han dedicado 1 minuto y 3 segundos de testimonios rechazándolos y 11 minutos y 25 segundos a favor de su regulación dando voz a políticos, médicos, padres o empresas que se dedican a gestionarlos”. Mientras tanto, continúan, “temas como el de la alcaldesa de Marbella y su patrimonio o conexiones con el narcotráfico de su familia apenas existen en las escaletas de Canal Sur”.

El Consejo también incide en que “todas las manifestaciones contra el gobierno andaluz van en colas y nunca tienen presencia sus convocantes en portada”. Pone como ejemplo reciente el de las manifestaciones del 25 de marzo, cuando “se envía el equipo de guardia en Granada a recoger unas declaraciones del portavoz parlamentario del PP y no se cubre la manifestación más multitudinaria”.

En contraste, las protestas contra el gobierno de la nación tienen “cobertura con directos, vídeos y totales”: más de 30 minutos a las huelgas de transportistas, más de 15 minutos a los regantes en Almería, más de diez minutos a restauradores y letrados. Mientras tanto, se dieron solo 6 minutos a la última huelga en la sanidad andaluza: “En portada solo se dio la opinión de Juanma Moreno y en el desarrollo 2 minutos ocuparon sanitarios y partidos de izquierda”, lo que les lleva a afirmar que “Canal Sur Tv hace suya la tesis de la Junta de huelga política, y 4 minutos a los argumentos del gobierno andaluz”.

Apuntan ejemplos de “desinformación” entre los 190 recogidos: “Los informativos de Canal Sur Tv no hablan de los regadíos en Doñana, sino del Condado de Huelva y no han informado sobre las amenazas de multas de Bruselas. El dato de tasa de paro del 19%, el más alto de todas las CCAA, no se ha incluido en la información de las dos ultimas EPA. Los informativos de Canal Sur Tv han dado cumplida información de todas la rebajas de condenas por la Ley del Solo Sí es Sí. No ha dado el informe del CGPJ que situaba las condenas revisadas y no rebajadas en el 75%, ni ninguna de la rebajas revocadas posteriormente por el TSJA”.

Delegaciones residuales y “faltas de respeto” a los periodistas

Más allá de los contenidos y de la carga ideológica que denuncian, también hay peso en el informe a la situación y trabajo de la redacción y de las nueve redacciones en delegaciones provinciales.

Señalan, en este caso, el uso “residual” de estas. “El discurso informativo ofrecido en cadena por Canal Sur Tv cuenta con la menor participación de los centros territoriales de toda la historia de la RTVA. No llega ni a los tres minutos por informativo”, recogen. El promedio es de “menos de una conexión en directo o grabada con redactor en pantalla” y menos de dos vídeos por informativo a las aportaciones de las sedes.

Además, “cada vez son más frecuentes los vídeos que se tiran sin notificarlo al redactor”. Entre los casos que denuncian, se cuentan piezas informativas sobre la Ley de Memoria, la Ley de Bienestar Animal o la Ley Trans. “Se cambian rótulos o colas para ajustarlas al argumentario del gobierno andaluz y del partido que le sustenta. Aseguran que ”incluso se ha llegado a prohibir enseñar una campaña de la Xunta de Galicia, 'no debería pasar pero pasa', que dio origen a un encendido debate en el Congreso sobre la cultura de la violación“.

Piden “no degradar nuestra obligación de servicio público”

En total, son 10 principios de “degradación”, de los que aportan los datos estudiados, para alcanzar ese elevado número de malas prácticas. Prácticas que a su vez se complementan con polémicas en torno a los contenidos de otros espacios de actualidad que han trascendido en lo que va de temporada televisiva. En septiembre, el Consejo ya denunció la “apología” del porno en horario de mediodía en el magacín Mesa de análisis, mismo programa que pocos meses después, en febrero, convirtió en foco de debate la foto de Ione Belarra sin sujetador.

Estos son ejemplos adicional para el órgano regulador para afirmar que Canal Sur no estaría cumpliendo con “el derecho a la información de los andaluces y cohesionar nuestra comunidad”. Todo esto ha de añadirse a denuncias previas de la utilización de los informativos del canal público tanto el Consejo Profesional, como a quejas de trabajadores y Comité de Empresa.

Por todo ello, concluyen desde el Consejo, “los profesionales apostamos por reforzar y no degradar nuestra obligación de servicio publico, por respetar el Estatuto Profesional y no incumplirlo, por ser útiles a Andalucía y no convertirnos en un órgano de propaganda gubernamental”.