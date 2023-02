Los consejos de los presentadores de 'Supervivientes' a la debutante Laura Madrueño: “Tienes que mandar”

Con las maletas preparadas para poner rumbo a Honduras, Laura Madrueño ha recibido esta semana los consejos de Carlos Sobera y Ion Aramendi, dos de los tres presentadores con los que compartirá su primera aventura en Supervivientes. Dos compañeros que también saben lo que es estrenarse en el reality, y que han querido compartir con ella algunos secretos del programa estrella de Telecinco.

En su videopodcast de Mtmad Huracán Madrueño, la hasta ahora presentadora de El Tiempo en Mediaset ha confesado estar “bastante zen” ante el reto que tiene por delante. “Ya tendré tiempo de ponerme nerviosa. Estoy muy contenta por tener una oportunidad tan bonita y tan diferente”, ha contado, en la línea de lo que comentó en la reciente entrevista concedida a verTele.

“Vienes a un coche que está perfectamente ajustado y simplemente hay que conducirlo”, le ha dicho Aramendi, que debutó hace solo un año como conductor de los Debates. También la ha tranquilizado Sobera, explicándole que su labor en la isla es “la más bonita del programa”.

“Lara Álvarez me parecía el engranaje fundamental de Supervivientes, y ahora lo vas a ser tú. Sois el único contacto real con el que pueden interactuar los concursantes, y vas a ser el referente de todos ellos”, ha comenzado diciendo, para añadir: “Supone una autopista hacia el cielo y creo que lo vas a hacer de maravilla. La persona más importante de todos los presentadores es la que está en Honduras. He pedido para la siguiente temporada que me pongan un traje de baño y me manden para allá”, ha bromeado.

En el encuentro, Laura Madrueño ha pedido consejo a sus dos compañeros sobre qué postura adoptar ante los posibles conflictos entre participantes: “Tienes que ser tú la que lidie con eso. Los concursantes en cuanto pueden se suben a la chepa y tienes que mandar. En cuanto hagas dos 'aquí estoy yo', seguro que te los ganas rápidamente. Van a intentar rascar contigo, pero tienes que ser inflexible”, le ha recomendado Aramendi. “Van a acudir a ti para todo y tendrás que gestionarlo, pero no creo que tengas ningún problema”, ha aportado por su parte Sobera.

Los secretos del trabajo en 'Supervivientes'

La nueva presentadora también ha querido saber algunas curiosidades desconocidas del reality, con lo que el también presentador de First Dates ha bromeado: “En el 'Puente de las emociones' hay cocodrilos. Óscar, el director que está allí, cuando algo no le gusta empuja a alguien”, ha dicho entre risas.

Ya en serio, lo que han revelado a su compañera es que no van a tener reuniones de equipo entre los tres presentadores antes de las galas, y que ella irá de manera independiente: “El contacto entre nosotros es muy limitado, es algo un poco marciano. El contacto es el que podamos tener a través de nuestras comunicaciones internas, pero la isla es tuya y en tu casa mandas tú”, le ha dicho Aramendi.

Algo que inquieta especialmente a Madrueño son las conexiones con el plató, ya que hasta Honduras únicamente llega la señal de audio. “Te vamos a dejar Ion y yo una fotografía nuestra a tamaño natural para que te lo pongas en la playa y te hagas la ilusión de que estás hablando con nosotros”, le ha dicho de manera cariñosa Sobera.