Corinna Larsen volverá a hablar sobre Juan Carlos I en la inminente nueva docuserie de Sky

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, más conocida como Corinna Larsen, volverá a hablar ante las cámaras sobre su relación con el rey emérito Juan Carlos I. La empresaria ha grabado una entrevista sobre el affaire que mantuvo con el monarca durante años, como parte del formato Juan Carlos: Downfall of The King, de Sky.

Los detalles sobre este proyecto trascendieron a principios del presente año: compuesta de cuatro entregas, y producida por la división alemana de la compañía británica (propiedad de Comcast), esta suerte de docu-thriller, como fue catalogado, tenía como responsables al suizo Christian Beetz junto a Anne von Petersdorff, Georg Tschurtschenthaler y al español Pedro Barbadillo. Su puesta de largo tendrá lugar en el Festival Canneseries, el próximo 17 de abril mientras que el estreno en Sky Documentaries y NOW (servicio de streaming de Sky) llegará el 21 de mayo.

Siguiente intervención de Corinna tras el podcast

Durante las últimas semanas, llegó a insinuarse que la magnate iba a ejercer como presentadora de la docuserie en su premiere mundial, pero nada más lejos de la realidad. La presencia de Larsen está confirmada, eso sí, como una de las protagonistas clave del proyecto. Así queda de manifiesto en el primer avance mostrado del proyecto, de cara al lanzamiento en Cannes.

Mientras se desarrollaba la fase preliminar del proceso judicial en Londres de la aristócrata contra el emérito por el presunto acoso, ella lanzaba el podcast Corinna y el rey, en el que aborda su historia con él, saca a la luz multitud de detalles de su vida privada y, también, de sus supuestas irregularidades económicas. Asimismo, el medio citado apuntaba a que Larsen había acordado realizar más intervenciones en medios para apuntalar su versión de los hechos. Previamente, hay que recordar, ya había hablado para BBC, en agosto de 2020; y para OKDiario, en octubre de ese mismo año.

El Tribunal de Apelaciones británico concedió a Juan Carlos I la inmunidad por sus actos hasta el momento de su abdicación en 2014, reconociendo el recurso presentado por el rey para justificar que sus acciones entre abril de 2012 y junio de 2014 no pertenecían al ámbito privado. No hay, por el momento, novedades sobre el proceso judicial, que se espera que tenga lugar a mediados de este año. Es previsible que para entonces ya se haya emitido esta entrevista en Downfall of the King.

Las claves de 'Juan Carlos: Downfall of The King'

El documental contará también con los testimonios de “amigos íntimos” del Borbón, así como de confidentes de este y de sus principales apoyos. Sin revelar nombres propios, desgranan la participación de antiguos empleados de los servicios secretos, fuentes palaciegas y otros periodistas de investigación que han cubierto los escándalos del monarca.

“Cuando empezamos la producción”, asegura Beetz, “no éramos conscientes de la magnitud, escala y alcance del escándalo real, financiero y político”. “Poco a poco, la maraña de intrigas, codicia y juegos de poder se desenvolvió, arraigándose en los más altos círculos de la sociedad española que continúan siendo protegidos por el servicio secreto español, CNI, hoy en día”.

Por el momento, no hay información sobre la distribución en España de Juan Carlos: Downfall of The King. Desde el 28 de febrero está disponible en España SkyShowtime, plataforma europea surgida de la alianza de Paramount y Comcast, propietaria de Sky, lo que llevaría a pensar en su posible acomodo en su catálogo. Conviene recalcar que no hay información a ese respecto a estas alturas.