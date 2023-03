El jurado de 'Cover Night' fue unánime con J. Kbello en un amargo duelo final

La cuarta gala de Cover Night, emitida por La 1 en la noche de este sábado, estuvo marcada por el duelo final entre Álvaro y J. Kbello.

El primero se esforzó cuando para quedarse en el programa con una aplaudida versión de Por la boca vive el pez, mientras que el segundo lo hizo con una edición rapeada del tema de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor.

Tras asistir con entusiasmo y el corazón dividido a la disputada batalla, el jurado emitió una valoración unánime.

Chanel, Mónica Naranjo, Juan Magán y Miguel Bosé dieron su aprobado a J. Kbello, cuya actuación fue perfecta. “El voto va a ser unánime. Has hecho una versión espectacular. Has estado libre como el viento sobre el escenario, te has marcado un rap sin irte de tempo en ningún momento y has hecho hasta una pirueta. Te quedas en casa”, anunció Naranjo como portavoz del equipo.

La victoria de J. Kbello fue menos dulce de lo deseado porque implicaba la derrota de Álvaro, un concursante muy querido. El ganador acabó llorando al despedirse de su compañero, pero entre ellos se ha forjado una bonita amistad que ahora tendrá que continuar fuera de Cover Night.