'Crepúsculo' sigue los pasos de 'Harry Potter' y prepara nueva adaptación en forma de serie

Crepúsculo tendrá su propia serie de televisión. La exitosa saga de películas seguirá los pasos de Harry Potter en Max y será adaptada en la pequeña pantalla en una ficción en la que ya está trabajando Lionsgate Television, compañía cuya plataforma tuvo un breve paso por España cuando la marca sustituyó a Starzplay en nuestro país.

Según informa The Hollywood Reporter, las aventuras vampíricas protagonizadas por Bella Swan y Edward Cullen regresarán con una nueva versión que estará supervisada por Stephanie Meyer, escritora de los libros en los que se basa la mítica franquicia cinematográfica. Eso sí, la serie no tendría de momento fijado su destino en ninguna plataforma o cadena de televisión.

¿Un nuevo remake?

Al frente del equipo de guionistas estará Sinead Daly, responsable de otros títulos como The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, The Get Down o Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas.

Tal y como explica el citado medio, Daly estaría valorando de qué manera retomar esta saga siendo fiel al material original, bien relanzando un nuevo remake que adapte las famosas novelas o creando nuevas historias relacionadas con su universo.

En caso de apostar por la primera opción, Lionsgate seguiría de lleno la hoja de ruta que Max, plataforma en la que se convertirá HBO Max en 2024, ha establecido para el regreso de Harry Potter. La compañía ha confirmado que volverá a versionar las tramas contadas en los libros de JK Rowling y que fueron llevadas con éxito a la gran pantalla a través de ocho películas.