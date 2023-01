Cristina Cifuentes regresa a 'Todo es mentira' dos años después con confesión a Risto: “Me caías fatal”

Cristina Cifuentes ha regresado este martes 24 de enero a Todo es mentira en calidad de colaboradora. Dos años y cuatro meses después de abandonar su silla en el programa satírico de Cuatro, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se reincorpora al equipo liderado por Risto Mejide, quien la ha recibido preparándole una entrevista especial al estilo de las que acostumbra a hacer en Viajando con Chester.

Todo es Chester era el nombre de esta sección creada con motivo de la promoción del formato de prime time. Horas antes de la nueva entrega de esta temporada, que cuenta con Máximo Huerta y Tita Cervera como invitados, Mejide recibía a la expolítica, que precisamente fue una de las primeras famosas a las que entrevistó en la primera temporada del formato, allá por 2014, y que luego repitió en otras dos ocasiones.

“Me caías fatal, ¡que lo sepas!”

Ambos estaban frente a frente para realizar confidencias: “Estoy feliz por volver a Todo es mentira, y por sentarme aquí. Que fui el conejillo de indias”, decía en alusión a su primera intervención en el Chester. De hecho, Cifuentes aprovechaba para revelar la impresión que tenía de él: “Por aquel entonces me caías fatal, ¡que lo sepas! Ahora, me caes bien, ya lo sabes... Aunque no me trates todo lo bien que merezco”, bromeaba.

Cifuentes decía alegrarse “bastante” de estar alejada de la escena política después de casi cinco años de abandonar sus funciones. “Viendo lo que veo hoy en día, me alegro aún más, porque veo muchas cosas que no me gustan”, afirmaba, señalando la “crispación” como el principal motivo para tener esa impresión. “Sería muy deseable que, al margen de las discrepancias ideológicas, hubiera más voluntad de llegar a acuerdos”.

Habló del “fuego amigo” en política

Cifuentes ha aprovechado una vez más para lanzar un recado a antiguos colegas de militancia en el PP, y ha asegurado que “siempre hay fuego amigo”. “En política, no siempre tus compañeros te quieren, ni son tus amigos”, añadía. “Duele cuando el fuego viene de tu gente, porque se supone que son las que deberían entender mejor tu trabajo y los sacrificios que haces cuando estás en política”. Con todo, decía que a nivel interno, “la cosa está tranquilita” en el seno de los populares, algo que achaca a la cada vez más cercana época electoral.

Sí aprovechó para defender el reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Esto no se le da por méritos académicos, sino como estudiante ilustre”, decía, después de que, repasando su currículo en dicho centro educativo, Mejide considerase que Cifuentes “tiene más méritos” que la actual regidora de la comunidad.

Cifuentes se encuentra en estos momentos muy centrada en la televisión, con un fuerte vínculo con Mediaset, lo que la ha llevado a colaborar en diversos programas de la casa. Además, próximamente debutará como concursante de Traitors España, el nuevo reality con famosos de HBO Max.