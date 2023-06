Cristina Medina cuenta cómo se encuentra tras superar el cáncer y afirma estar “al final del bache”

Cristina Medina ha hablado para el micrófono de Socialité (Telecinco) sobre su estado de salud. Meses después de superar su cáncer de mama, la actriz ha reconocido que aún tiene que terminar de recuperarse a nivel psicológico de la enfermedad que ha padecido. Eso sí, deja un mensaje de positividad ante las cámaras.

“A día de hoy, me encuentro muy bien orgánicamente hablando. No me duele casi nada”, afirma. “Psicológicamente hablando, también, pero hay algunos puntos que no me dejan estar con los ojos más abiertos”, comentaba la eterna Nines de La que se avecina sobre el proceso de recuperación también en lo anímico.

“Yo soy, en general, una persona muy positiva, proactiva, ante un problema no me quedo estática. Actúo”, continuaba explicando la intérprete, que consideraba que “el bache aún no ha acabado”. “Todavía no está tan lejos como para considerarlo bache, todavía estoy en el final del bache”.

“Es algo que se queda contigo en muchos sentidos”

Reflexionando durante esta intervención para el programa, grabada en un evento en el Parque de Atracciones de Madrid durante el fin de semana, reconocía que “es algo que se queda contigo en muchos sentidos, orgánicos y psicológicos”.

Ahora bien, procuraba dejar un mensaje optimista sobre cómo afronta este final del bache, como lo definía: “Es muy difícil olvidarlo, ¿no ves que te lo recuerdan? Pero otra cosa es que en vez de asimilarlo como algo traumático y doloroso, digas, 'Venga'”, declaraba.

La artista sevillana anunció en septiembre de 2021 que padecía cáncer de mama. Durante los meses siguientes, fue informando de los progresos en el tratamiento a la vez que reivindicaba las ayudas para los enfermos.

Aunque ya fuera de La que se avecina, ha seguido participando puntualmente en televisión, en calidad de invitada en concursos como Pasapalabra y 25 palabras. En teatro, ha ejercido de maestra de ceremonias del cabaret The Party El Show, y también tiene un podcast junto a su compañera de reparto en la comedia, Vanesa Romero, Hemisferio izquierdo.