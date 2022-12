Cristina Pedroche activa el “Plan P” en la promo de las Campanadas de Antena 3: “Mi momento”

“¡Por fin me dejan salir! ¡Me sacan a la calle! Quedan 9 días para mi momento… Nuestro momento”. Con estas palabras, Cristina Pedroche comienza la promoción de las Campanadas de fin de año de Antena 3, que volverá a liderar junto a Alberto Chicote por octavo año seguido.

Pedroche da pistas de sus novenas Campanadas: "Comer las uvas en Antena 3 da suerte"

Más

La presentadora ha compartido el spot promocional con el que se allana el terreno para la noche del 31 de diciembre de 2022, una velada marcada por la incógnita en torno al vestido elegido para dar la bienvenida al año. El “Plan P”, según el vídeo, consiste en dejar salir a la luz a Pedroche, encerrada y encadenada en una sala aparentemente durante todo el año, hasta acabar perdiendo la razón.

La encargada de sacar a la televisiva de su encierro irá encontrándose por el camino a diversas mujeres que cuestionarán con sus palabras a Pedroche: “A ver qué tal el vestido de este año”, dice una. “¿Qué vestido? Si va desnuda”, responde otra entre risas. Tras bajar a las plantas más bajas de lo que se entiende es el edificio corporativo de Antena 3, la ejecutiva termina por liberar a la televisiva: “¿Mi momento?”, repite.

Pedroche y Chicote, pareja infalible para fin de año

Aunque el anuncio de que Pedroche y Chicote repetirían no se ha oficializado hasta este mes, se daba por hecho que Antena 3 no cambiaría de pareja para la última noche del año. No en vano, gracias a ambos, y especialmente al evento creado en torno al look de la presentadora, la cadena ha logrado escalar año a año en audiencias hasta lograr liderar con récord las uvas de 2021-2022, desbancando a TVE.

“No miro las audiencias. Lo que quiero es que salga bien y que cuando me vaya de la Puerta del Sol, diga 'olé, ha quedado bien'. La gente se ha dado cuenta que se puede comer las uvas en Antena 3 y no se va a negro ni pasa nada, y que da suerte”, decía hace ahora una semana.

La propia vallecana ha ido dando detalles durante meses de los avances en su estilismo. En cuanto a sus últimas pinceladas, la conductora de Love Island aseguró que este año está plenamente convencida con su atuendo para la ocasión: “Otros años cuando llegan estas fechas siempre tengo la duda de si será el correcto. Este año no tengo dudas, es perfecto”.