Cristina Pedroche agradece a Ana Obregón su respuesta a Risto: “Gracias, por esto y por todo”

Siguen las reacciones a la carta abierta de Ana Obregón dirigida a Risto Mejide, en la que la presentadora le reprochaba sus “comentarios repulsivos y machistas” de la retransmisión de las campanadas en Mediaset. Cristina Pedroche, la otra aludida de forma peyorativa por el publicista en la Nochevieja, ha agradecido el mensaje público de la presentadora de TVE.

“Gracias, Ana. Por esto y por todo”, escribía la presentadora de las campanadas de Antena 3 a través de Instagram. Lo hacía en un comentario de la publicación de Obregón, que recibió en apenas 24 horas cerca de 18.000 mensajes, entre ellos de muchas celebridades para secundar sus palabras. También el cocinero Dabiz Muñoz, marido de Pedroche, reaccionó al texto de la actriz y bióloga algo antes que su pareja. En su caso, con el emoji del corazón.

En su texto, recordemos, Obregón dedicó palabras de cariño a su compañera de profesión, destacando sus “maravillosa audiencia” (Antena 3 volvió a liderar por segundo año en las campanadas). “Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro papá”, agrega, aludiendo al chef.

La carta de Obregón a Mejide, y la respuesta de este

“¿Hay algo que anunciar?¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, estas habían sido las palabras de la polémica en la noche del 31 de diciembre en Mediaset. Mejide se refería de forma clara, aunque velada, a la futura maternidad de Pedroche, que trascendió durante los días previos a su retransmisión de las uvas para Antena 3; y a la muerte del hijo de Obregón y Alessandro Lequio, Alex Lequio.

Tras críticas de anónimos y televisivos, la actriz respondió este martes en una dura misiva pública dirigida al presentador: “En esta vida no todo vale”. “Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho”, escribió en una contundente misiva a la que el showman de Mediaset tuvo oportunidad de responder en directo en Todo es mentira.

Mejide pidió “perdón sin matices” a Obregón, aunque a la vez se justificó y trató de explicar su comentario, negando que pretendiera reírse de la muerte de su hijo. “Me sorprende que nos veas que esto no iba contigo, ni con Cristina”, afirmó. “Esto, insisto Ana, no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí, esto iba con la misma gente, los mismos directivos que están en un despacho de RTVE, en 2020, apenas cinco meses de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú des las campanadas. Esto va contra el mercado del morbo, por el que me siento bastante en contra”.

Pedroche: “Nunca usaría un programa para contar mi vida”

Pedroche, como decíamos, fue noticia en los días previos a las campanadas después de que trascendiera en la prensa rosa su próxima maternidad. Aunque se especuló con que la revelación fuera una hipotética baza de cara a la retransmisión de las campanadas que lleva liderando durante los últimos años junto a Alberto Chicote, ella mismo confirmó la noticia en sus redes sociales en la tarde del 30 de diciembre. Un día después, durante la emisión de los últimos compases del año, no hubo mención a su embarazo.

Así se explicaba ella el lunes 2 en Zapeando: Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en Campanadas. No. Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada“, dijo, y reiteró: ”Nunca usaría ni una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida privada“.

Miki Nadal también sale en defensa de su compañera

Además de Obregón, un compañero de plató y amigo de la vallecana, Miki Nadal, se ha sumado al debate. El colaborador del espacio de laSexta ha recurrido a “datos objetivos” para cuestionar las justificaciones del presentador de Cuatro.

“Presuponer que a Cristina Pedroche y Ana Obregón las contratan para dar las campanadas por la razón de que una está embarazada y la otra ha perdido un ser querido es, aparte de falso, menospreciar los logros de las dos como personas mediáticas y con un talento más que demostrado con sus éxitos desde hace años”, ha afirmado el cómico aragonés en Instagram, donde recuerda que, sin estar embarazada, Pedroche ya logró el hito de superar desde Antena 3 por primera vez a La 1 en la lucha por las audiencias.

“Tanto Cristina como Ana te podrán caer mejor o peor pero lo que no se les puede negar a ninguna de las dos que trabajan gracias a su talento, sus éxitos y la capacidad de enganchar entre las dos a más del 65% de la audiencia durante las campanadas de fin de año. Y eso es un dato objetivo”, zanja Nadal.