Cristina Pedroche, desnuda por los platós de Antena 3 para promocionar sus Campanadas

A cuatro días de las Campanadas, Antena 3 ha lanzado una nueva promo protagonizada por Cristina Pedroche para el evento del 31 de diciembre. Este spot sirve como continuación al ya lanzado a finales de la pasada semana, en el que se veía a la presentadora siendo liberada tras un año encerrada a la espera de “su momento”. Ahora, la podemos ver aparentemente desnuda deambulando por las instalaciones de Atresmedia y topándose con compañeros de grupo.

Pablo Motos 'sonsaca' a Pedroche la clave definitiva de su vestido para las Campanadas: "Me va a matar Josie"

Más

Por ejemplo, con Roberto Brasero, Roberto Leal y Sonsoles Ónega, en cuyo plató de Y ahora Sonsoles la vallecana llega a colarse para sorpresa del público. También se encuentra con Alberto Chicote, su acompañante habitual para las Campanadas, que simula no tener la mejor de las opiniones sobre su compañera de Nochevieja.

Como si de uno de los interludios de Pesadilla en la cocina se tratase, el chef habla exasperado a cámara: “¿Estamos locos? ¡Todos los años igual! Me podía haber tocado Susanna Griso, la nueva, Sonsoles... Pero me tiene que tocar cada año la loca de la Pedroche”.

Pedroche y Chicote, pareja infalible para fin de año

Si bien el anuncio oficial para las campanadas no se comunicó hasta este mismo mes, se daba por hecho que Antena 3 no cambiaría de pareja para la última noche del año. No en vano, gracias a Pedroche y Chicote, y a la expectación generada en torno al look de la presentadora, la cadena ha logrado escalar año a año en audiencias hasta lograr liderar con récord las uvas de 2021-2022, desbancando a TVE.

“No miro las audiencias. Lo que quiero es que salga bien y que cuando me vaya de la Puerta del Sol, diga 'olé, ha quedado bien'. La gente se ha dado cuenta que se puede comer las uvas en Antena 3 y no se va a negro ni pasa nada, y que da suerte”, decía hace ahora una semana.