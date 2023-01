Pedroche, sobre su embarazo: “Nunca usaría una exclusiva, ni un programa de TV, para contar mi vida privada”

Cristina Pedroche ha reaparecido este lunes en el plató de Zapeando, apenas un día y medio después de volver a convertirse en la gran protagonista de las Campanadas. La colaboradora de laSexta, junto a Alberto Chicote, volvieron a convertirse en líderes en Antena 3 por segundo año consecutivo. La pareja logró una vez más superar a TVE, con Ana Obregón y Los Morancos, mientras que Telecinco tocó fondo con el paupérrimo dato de Risto Mejide y Mariló Montero.

Pedroche aseguró estar cansada, afirmando que solo había salido de su casa para acudir al programa y que ahora le tocaría “encerrarse unos días”. La vallecana se mostró feliz de la audiencia lograda durante la retransmisión de las uvas y muy satisfecha con el vestido con mensaje en favor de la paz que lució durante la cita.

“Ya dije aquí que empecé a dar las Campanadas muy de moda y que cada vez era más arte. En el arte, tienes que tener un poco más de inquietudes dentro y saber que esa paloma es una obra de arte. Puede parecerte más bonita o no, pero eso es arte. Y es preciosa”, dijo en respuesta a las críticas que, un año más, ha recibido por su look en la Puerta del Sol.

Pedroche, molesta con la noticia de su embarazo

Dani Mateo aprovechó para felicitar a Cristina Pedroche, que el pasado viernes confirmó la noticia de su embarazo con Dabiz Muñoz después de que apareciese publicado en una conocida revista. “Mucha gente de mi familia tampoco se enteró por los medios que había que enterarse. Voy a reflexionar esta semana y ya veremos lo que sucede”, afirmó sin especificar a qué se refería con esto último.

La colaboradora quiso entonces desmentir algunas informaciones que han salido sobre su embarazo: “Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en Campanadas. No. Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada”, ha empezado diciendo.

“Nunca usaría ni una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida privada”, ha añadido Pedroche, negando también que existía otro vestido con el que iba a anunciar su embarazo. “Esta es la opción única, no hubo una opción A y cambiamos a la B o la C. No. Solo hay un vestido. Si algún año le pasa algo a ese vestido... saldré en vaqueros aunque Josie me mate”, bromeó la madrileña, explicando que para las fotos previas al evento tuvo que ponerse “una braguita un poco más alta”. “Yo no quería contar nada, les decía que estaba un poco hinchada”, desveló.

María Gómez destacó que durante la emisión, en el momento de quitarse la capa, Pedroche confesó que era el año que más impresión le estaba dando ese esperado momento: “La emoción es la misma, la cosa es que estoy todavía adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir. Yo no sabía si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me había bajado... Ahora mismo tengo cosas que están pasando que no lo controlo. Por eso miré para ver si estaba todo en su sitio”, declaró Pedroche.

Josie defiende a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche explicó que tuvo la idea de su vestido desde comienzos de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania: “Yo tenía claro que durara lo que durara esa guerra, yo ya quería hablar de la paz. Yo no hablo de las cosas malas y me gusta dar un mensaje positivo. Sabía que iba a ser emocionante y muy bonito”, comentó la colaboradora, que se mostró encantada con su capa, que realmente era una tienda de campaña usada por ACNUR para acoger a refugiados.

Josie salió entonces en defensa de Pedroche frente a las críticas que está recibiendo. “Enhorabuena, yo se lo digo 500 veces y le doy las gracias, porque hacer las 'PedrocheCampanadas' es lo que todo el mundo quisiera en este país, es el planazo del siglo. Un foco mediático sin precedentes, la posibilidad de mandar mensajes increíbles, de moda, de vida, de humanidad...”, destacó el estilista de la presentadora.

“Estabas especialmente increíble. Ella tiene una piel que todos quisiéramos en verano. Esto ha pasado todos los años y es envidiable que siempre es una piel que no se altera, ese el mismo color. Tiene un color especial, está especialmente guapa y creo que es la más valiente, porque apuntarse a esto es muy complicado y se lo agradezco, porque ha sido la más lista una vez más. Porque otra me hubiese dicho: me puedes poner un ribete de marabú y dejarme en paz. Eso me lo hubiese dicho otra persona, Pedroche no dice eso y va más allá. Para mí eso es ganar”, aplaudió Josie.

Sobre las transparencias que lució en su falda la de Vallecas, Josie afirmó que era “el ADN de las PedrocheCampanadas”. “Siempre lo ha llevado. Empezaste en laSexta con un vestido transparente que al final queremos hacer homenaje a ese momento inicial y, desde luego, necesitábamos algo que no fuera muy llamativo para que la paloma se viera bien”, concluyó.