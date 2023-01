Cristina Pedroche lamenta las “burradas” contra ella por presentar 'Password': “Me duele que se critique sin verlo”

Cristina Pedroche ha reflexionado públicamente sobre el vértigo ante su nuevo reto profesional, el de presentar la nueva etapa de Password en Antena 3. La televisiva se ha referido a los comentarios críticos contra ella que se han propagado en redes sociales después de hacerse público que tomará el relevo de Luján Argüelles al frente del concurso, al estar la asturiana comprometida con RTVE para presentar Brigada tech.

Cristina Pedroche presentará la nueva etapa de 'Password' en Antena 3

La vallecana escribía en Instagram sobre la época de cambios que afronta, tras conocerse su futura maternidad: “Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios”, decía, antes de referirse a los ataques de internautas por serle asignado Password.

Lamenta que “parezca que nadie se alegra”

“Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte”, lamenta la colaboradora de Zapeando, si bien reconoce con resignación que “a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos)”.

En cualquier caso, Pedroche plantea sus pesares, especialmente en su interacción en redes sociales: “No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar. Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo”.

“Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé… Pero me da miedo”, cierra su texto la vallecana.

'Password', nuevo programa de Pedroche en solitario

Password será el sexto programa propio de Pedroche en Atresmedia y el tercero para Antena 3 más allá de las Campanadas, donde ha sido clave en el histórico 'sorpasso' de la cadena privada a TVE en la noche más especial del año. Antes la hemos visto conduciedo Love Island, Top 50, Dentro de, Tú sí que sí y Pekín Express, además de en Zapeando.

Conviene recordar que la propia Pedroche dejó caer hace unas semanas que había hecho el casting para presentar el formato, pero no había sido elegida. En un post publicado en su perfil de Instagram minutos después de desvelarse el fichaje finalmente truncado de Luján Argüelles, la presentadora lamentaba la decisión y aseguraba que “era perfecto para mí”: “Sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto”, dijo, sin mencionar en ningún momento el nombre de Password, pero evidenciando por timming que se trataba de esta apuesta.

“Sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto”, dijo en su momento. Finalmente ese proyecto sí será el regreso a la televisión del mítico concurso, cuya nueva versión corre a cargo de la productora Fremantle (Mask Singer, Got Talent).

La compañía continúa trabajando en la preproducción del formato, que volverá a televisión 12 años después, con vistas a empezar las grabaciones en febrero, pero sin que por el momento Atresmedia desvele cuándo empezará a emitirse. Esta vuelta mantendrá su emisión diaria, aunque sin que se descarte lanzar una serie de especiales en prime time. También habrá que esperar para comprobar los cambios en el formato.