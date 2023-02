Cristina Porta narra lo peor de sus comienzos en 'Sálvame': “Lloraba al llegar a casa”

Sálvame sorprendió a comienzos de diciembre a los espectadores, y a la propia Cristina Porta, al ofrecerle en directo convertirse en nueva colaboradora del programa, algo que terminó aceptando. Ahora, dos meses después, la periodista ha confesado lo duro que fue iniciarse en un formato como el veterano espacio de corazón de Telecinco.

En una entrevista para la web de Telecinco, Porta ha desvelado lo mal que lo pasó durante sus primeras tardes en Sálvame: “Pensé que no podía porque sufría”, empezó diciendo la catalana. “Al principio, fue superdifícil. De decir: No puedo”, ha reconocido.

Cristina Porta y sus duros comienzos en 'Sálvame'

“Llegaba a mi casa y un bajón... Los primeros días lloraba en mi soledad”, ha añadido Porta, que admite que ya ha “aprendido” a dejar “todas las movidas televisivas” en Telecinco y relativizar sobre lo que le ocurre en sus platós. “Pero los primeros días sufría y no quería sufrir, joder”, narra la periodista.

Cristina Porta reconoce que ahora todo ha cambiado y ya se lo está “pasando bien”: “Aunque me toque a mí algo, me lo tomo a risa. No pasa nada, si yo sé que no es verdad. O si tengo algún conflicto y tengo a los haters insultándome no me importa”, relata la exconcursante de Secret Story.

La tertuliana ha decidido restarle importancia a las críticas: “Tengo a mis portistas, que valen por mil. Los haters no me molesta ni que se metan con mi físico, ni con algo mío si no es verdad. Contra mi no me afecta porque creo que los haters son fans un poco ocultos, están todo el rato pendientes de mí. Me odian tan fuerte que en realidad me quieren”, reflexiona.