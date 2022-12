'Sálvame' ficha a Cristina Porta y lanza una advertencia a los colaboradores “nuevos”

Cristina Porta no solo no va a dejar de trabajar en Telecinco (como el recomendó Jorge Javier Vázquez), sino que va ampliar su presencia en la cadena de Mediaset. Este viernes, la periodista, concursante de Secret Story, se convirtió en la nueva tertuliana de Sálvame.

Porta fue invitada por el programa el jueves para que relatase con todo lujo de detalles el supuesto coqueteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Sin embargo, la exnovia de Luca Onestini criticó el espectáculo que había montado Sálvame para teatralizar el comentado affaire.

Al escucharla, Jorge Javier Vázquez le auguró un mal futuro en Telecinco si no se mostraba más comprensiva con el show de La Fábrica de la Tele: “Creo que tienes que irte a otra cadena porque en esta no tienes ningún futuro”, le espetó. Un día después, el viernes, Sálvame anunció que fichaba a Porta.

Terelu Campos y María Patiño le dieron la bienvenida. Ella no dudó en aceptar el puesto, aunque reconoció que el día de antes se le indigestó el ritmo del programa: “Ayer acabé como si esto fuera un parto. ¿Esto es cada día así?”, preguntó. Las presentadoras le sugirieron que se acostumbrara.

Formalizada la incorporación de Porta, Sálvame advirtió a los colaboradores que menos tiempo llevan en aquel famoso plató. “Me dirijo a los más nuevos porque estos [los tertulianos más veteranos] no tienen ningún miedo, para qué nos vamos a engañar: ya tenéis otra sillita más para compartir”, les dijo Terelu.

José Antonio Avilés (que lleva pocos meses en la plantilla de Sálvame) le hizo un recibimiento más cálido que Miguel Frigenti, con el que mantiene una relación bastante tensa. El periodista no se alegró del fichaje: “No soy envidioso, pero me caes muy mal, así que no voy a decir lo contrario para que la gente me aplauda”.

Aprovechando que saltaban las chispas entre ellos, Terelu y Patiño alimentaron la polémica anunciando que Porta sustituiría a Frigenti en el programa del lunes.

El tertuliano encajó el golpe, sin embargo, segundos después se le escuchó quejarse cuando creía que su micrófono estaba apagado: “Eres muy retorcida, así te lo digo. No me hace ni puta gracia”, lamentó. No quedó claro a quién se estaba refiriendo.