Cristinini denuncia “acoso” e “insultos” por copresentar el 'Grand Prix': “Todo se agrava más si eres mujer”

Cristina López Pérez, más conocida como Cristinini, es noticia en estos días por su inminente gran salto televisivo. La popular streamer será copresentadora del revival del Grand Prix en TVE junto a Ramón García y Michelle Calvò, tal y como avanzó en exclusiva verTele. No obstante, no todo ha sido positivo tras conocerse su participación en el concurso.

La presentadora ha denunciado públicamente la campaña de acoso contra ella por este nuevo reto profesional, el último en una carrera emergente que también la ha llevado a HBO Max, donde se pondrá al frente del nuevo formato Time Zone. A través de un hilo de Twitter, la comentarista de eSports ponía por escrito lo siguiente:

“Hace años que ya sé lo que hay que aguantar por ser conocida en mi mundo: todos los comentarios diciéndote de todo, machacándote psicológicamente día tras día hasta hacerte pensar que vales una mierda. Todo se agrava más si eres mujer: 'con quién se habrá acostado para estar ahí', 'no tiene ni puta idea', 'le debe todo a [inserte nombre]'.Tenemos que andar demostrando constantemente que valemos o que merecemos lo que tenemos, porque se nos exige más”, expone, lamentando que se les mida con “una vara de medir muchísimo más dura”.

Cristinini recuerda que lleva tiempo expandiendo su ámbito de acción profesional más allá del de los eSports, no solo en televisión, también en moda o en el ámbito del doblaje. “En la mayoría de ellos ya con previa experiencia en otros intento aprender o formarme. Porque me gusta. Disfruto de lo que hago y de lo que puedo llegar a hacer y me gusta. Quiero hacer las cosas siempre lo mejor posible y para ello miro a mi lado, a mis compañeros y aprendo de ellos. Aprendo de las enseñanzas que me quieran dar. Aprendo en clase. Aprendo cada día”.

Cristinini denuncia los insultos que está recibiendo

A ese respecto, relata la situación derivada de su incorporación al Grand Prix: “Estos días me está tocando aprender el asco que nos tiene gran parte de la sociedad a la gente de mi mundo”. “Ya lo llevaba viviendo mucho tiempo pero siempre he querido hacer caso omiso y pensar que son 4 tontos que no tienen nada que hacer. Pero, lamentablemente, veo una tendencia cada vez mayor a machacar a las personas 'conocidas' o a aquellas que hacen lo que les gusta sin hacer daño a nadie”, prosigue.

“Es increíble la cantidad de acoso e insultos que estoy recibiendo estos días por una noticia que me relaciona con la TV”, declara, repasando algunos de los ataques: “Me están tachando de todo, incluso de robarle el trabajo a otras personas”, lamenta.

La comunicadora siente que hay un sentir generalizado como “si los streamers o youtubers, influencers o como nos queráis llamar, no pudiéramos hacer nada más que estar en casa delante del ordenador”: “Molestamos si estamos haciendo otras cosas. Molestamos mucho más si encima tenemos éxito haciendo las otras cosas”, continua antes de afirmar que siente “muchísima pena de que parezca que la sociedad está evolucionando a una especie de: 'voy a intentar tirar al suelo a todo aquel que consiga algo o sea feliz haciendo algo”.

“En vez de trabajar en nosotros mismos y conseguir nuestras metas, queréis tirar las del resto y así hacer que nadie consiga nada y sentiros menos mierdas con vosotros mismos”, dice antes de dirigirse a los que forman parte de “ese grupo de odio”. “Ojalá encuentres el afecto y el cariño que tanta falta te hace y puedas ser feliz algún día. Al resto: gracias por todo. Sois increíbles y que nadie os haga pensar nunca lo contrario”, sentencia.

Cristinini y Michelle Calvó, copresentadoras del 'Grand Prix'

Dieciocho años después de su despedida de TVE, el mítico Grand Prix prepara su regreso a La 1 para este verano, en una nueva etapa que volverá a estar presentada por Ramón García, como ya ha confirmado la cadena. Esta semana, verTele ha resuelto la gran duda sobre quién le acompañará en la conducción del programa: serán Cristinini y Michelle Calvó, según hemos sabido en exclusiva.

El canal apuesta por un trío de presentadores, con Ramontxu a la cabeza como continuidad del formato y apostando por la nostalgia y el recuerdo de las once temporadas en las que el veterano conductor ya condujo el Grand Prix. Una elección que no sorprendió mucho, ya que era el principal favorito desde incluso antes de que el proyecto fuese oficial.