La crítica de Beatriz Trapote a 'Pesadilla en El Paraíso' por ignorar a Víctor Janeiro: “Hay un problema muy grande”

Si hay un concursante que está pasando desapercibido en Pesadilla en El Paraíso ese es Víctor Janeiro, que en once galas emitidas apenas ha sido protagonista en una por sus críticas a Steisy por hacer 'topless'. Una situación por la que volvió a recibir este domingo la sentencia de Nagore, y por la que su mujer y defensora Beatriz Trapote acabó echando la culpa al propio programa.

'Pesadilla en El Paraíso' reencontró a Omar con Marina y Raquel Lozano y mostró los ajustados porcentajes ciegos

Saber más

En un momento del Debate que emitió Telecinco este domingo 20 de noviembre, la colaboradora bromeó de nuevo con el escaso contenido del hermano de Jesulín de Ubrique ironizando con que le tienen encerrado en alguna habitación. El comentario fue aprovechado por la esposa del torero para denunciar el trato del reality, pues ni siquiera aparece su fotografía en las pantallas del plató.

“Aquí hay un problema muy grande. A mi Víctor no lo sacan y no lo tienen puesto ni en la foto”, se quejó Trapote, que recurrió al humor para 'sacar los colores' a la organización. “No lo tienen puesto en la foto para no quemar su imagen, pero cuando sea ganador... fotaca”, dijo, sosteniendo que su pareja va a salir vencedor del concurso. “Señores, ¿dónde está mi Víctor? ¡Víctor ganador!”, insistió, interpelando también al público.

Pesadilla en El Paraíso hizo caso a la crítica y proyectó de inmediato la imagen de Janeiro en las pantallas. “¡La primera vez que lo veo!”, dijo entre risas la defensora.

Tensión con Nagore: “Víctor es una estafa de concursante”

Durante todo el Debate, Beatriz Trapote trató de incluir a Víctor Janeiro en la conversación, a pesar de no verle en los vídeos. “Te has saltado una de las partes más importantes”, avisó a Sobera después de analizar unas imágenes de convivencia, destacando que “si Daniela es 'Capataz' se llevará a Víctor a la habitación”.

“No nos interesa. Ha hecho una pregunta que a nadie le interesa porque el caso es hablar de Víctor cuando él no está generando absolutamente nada”, replicó Nagore, que durante la edición se está mostrando especialmente crítica con el torero.

En esas, Trapote le dijo que “cuando Víctor sea ganador le vas a tener que aplaudir, y te vas a tener que levantar”, a lo que la tertuliana respondió: “Yo no voy a aplaudir al que no se lo merece. Sigo pensando que es una estafa de concursante”. “Estafa de colaboradora eres tú, que tendrías que ir a la granja para poder hablar de lo que se vive”, criticó la defensora, ignorando que Nagore ganó Acorralados en 2011: “Yo ya estuve en una granja y gané. Apúntate esa, Trapote”.

“¿Y en Supervivientes cuánto estuviste? Es que no te veo en los realities, me aburres”, zanjó la mujer de Víctor.