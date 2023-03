Críticas a Mariló Montero por acaparar su entrevista con Laura Escanes, Ana Guerra y Rosa López en 'El Hormiguero'

El Hormiguero invitó a divertirse en plató a Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero este jueves, 16 de marzo. Las finalistas de El Desafío se sentaron frente a Pablo Motos para hablar de lo que ha supuesto la experiencia en el programa de Antena 3 y de cómo vivirán el desenlace.

Sin embargo, fue la periodista la que acaparó la mayor parte de la entrevista, dando largas respuestas e interrumpiendo a sus compañeras, de forma que casi ni les dejó hablar.

Mariló empezó definiendo, sin que nadie se lo pidiera, al resto de invitadas como “Rosa es humanista, Laura es emocional y Ana, la pragmática”. Para continuar detallando su experiencia con la apnea: “Rosa me hizo la mejor recomendación de todas, me dijo que me hiciera pipí”.

Algo que quiso explicar mejor la cantante: “Si llegas a hacerte pipí es que ya llevas 2 minutos o 3. Porque el esfinter se suelta, como cuando te corres. Te relajas y te haces pis. Cuando pasas las contracciones, el ardor en la nuca, es lo mismo, casi un infarto”. Momento en el que la periodista volvió a tomar la palabra: “Ahora va a saber todo el mundo que me he bañado en agua de Rosa”.

También señaló, varias veces, que Escanes “lloraba permanentemente”. Y la influencer tomó la palabra casi por primera y última vez en la entrevista: “Se me acumuló todo, la tensión, tanto agobio, tanto estrés. Lloraba de la pena que me daba que se acabara eso”. Y Montero volvió a ella misma: “Yo también lloré mucho por haber conseguido algo después de un entreno profundo. Lloraba por haberme metido ahí. Quería que me pasara un accidente para no aparecer”.

Y Ana Guerra tampoco tuvo mucha oportunidad para hablar, más allá de reflexionar sobre lo que le había aportado el formato: “Soy muy competitiva, lo reconozco. Es algo que he trabajado en el programa. Me pasé tres días llorando y con resaca emocional de una semana. Pero me descubrí y aprendí que los límites se los pone uno mismo”.

Para acabar con la reflexión de Mariló que subrayó que “es impotrtante tener en cuenta el perfil de cada uno de los concursantes y la edad”. De hecho, hasta en la conexión con Roberto Leal por videollamada, la periodista tomó la palabra para hacer ella preguntas, en vez de ser Motos.

Una situación que no pasó desapercibida para las redes sociales que lamentaron no escuchar casi la voz del resto de invitadas al programa:

Alguien le puede decir a Marilo que tb queremos escuchar a sus compañeras y no solo a ella!! #ElDesafioEH — Maria💙Albatros🦅Hanker💘 (@Maria_CanBebek) 16 de marzo de 2023

Creo que la única manera de que Marilo Montero se calle y deje hablar a las demás es que le pongan a hacer la famosa apnea en directo. #ElDesafíoEH — julio suarez (@jusuch) 16 de marzo de 2023

Ana Guerra podía haber ido a los premios Dial total el programa ha sido de Mariló #ElDesafioEH — Vicky Duch (@vickyD_official) 16 de marzo de 2023

pero esto es las finalistas o el hormiguero de mariló???? #ElDesafioEH — ana ♡ 🎙️ (@5Hguerra) 16 de marzo de 2023