Cuatro pone fecha de regreso a 'Planeta Calleja' y vuelve a cambiar la emisión en late night de 'The Bachelorette'

Cuatro da la bienvenida a la nueva temporada de Planeta Calleja, uno de sus formatos estrella, y para ello vuelve a cambiar el horario de emisión de The Bachelorette.

Mediaset retrasa ahora 'The Bachelorette' en Cuatro, que se verá en late night

La cadena ya pone fecha al estreno del formato presentado por Jesús Calleja tras comenzar a promocionarlo a principios de enero, y desvela a su primer invitado, Jordi Cruz, quien viajará a Grecia.

La nueva temporada se estrenará este miércoles 8 de febrero a las 22:45 horas, con una entrega que nos dejará ver las aventuras del montañero con invitados como Dulceida que viajará a Israel, Pedro Piqueras a La Palma, Palomo Spain a Laponia, Paco y María León a Egipto y Laura Londoño, protagonista de Café con Aroma de Mujer, a su Colombia natal.

'The Bachelorette' se ve afectada por el estreno

El estreno afecta a The Bachelorette, que no consigue mantener su espacio en la parrilla de Cuatro ni con el último de sus cambios, con el que se retrasó el horario de emisión de las nuevas entregas a las 23:30 horas de los miércoles. El programa presentado por Jesús Vázquez no logró convencer a la audiencia de Telecinco, razón por la que el formato fue destinado al prime time de Cuatro. Sin embargo, el dating show tampoco ha logrado afianzar su nuevo lugar en la parrilla televisiva, y volverá a sufrir cambios en su programación.

Desde ahora, y por el estreno de Planeta Calleja, la emisión de las entregas de The Bachelorette pasarán a emitirse los lunes a las 00:30 horas, comenzando este mismo 6 de febrero, y adentrándose en la franja de la medianoche tras las emisiones de First Dates, y The Good Doctor.

Es así como la novena entrega del dating show cambia también su día de emisión, coincidiendo con el abandono repentino de uno de los solteros y teniendo cerca la decisión final de Sheila. En la nueva entrega, la soltera emprenderá un viaje a la isla griega de Santorini para vivir tres citas idílicas pasando 24 horas con cada uno de los tres candidatos restantes.

Su travesía por la parrilla televisiva: