Danae Boronat debutó en el nuevo 'Zona Franca' de TV3 tras la polémica con Joel Díaz: “Nos daban por muertos”

Danae Boronat ha debutado este lunes al frente de Zona Franca, programa que estrenaba nueva etapa en TV3 tras la polémica marcha de Joel Díaz que casi termina con la cancelación del formato. La periodista cogía así las riendas del late night de la televisión catalana tras una doble controversia de tintes políticos.

Por un lado, el espacio perdió un patrocinador a cuenta del lema “Puta nit i bona Espanya” con el que el presentador titular arrancaba la emisión cada noche. Por otro, la cadena despidió a Manel Vidal, uno de los colaboradores, por un chiste que vinculaba al PSC con una esvástica. La fulminación del humorista desencadenó la posterior renuncia de Joel Díaz, conductor del show, en señal de protesta.

Danae Boronat abordó la polémica

Después de varias semanas suspendido, en los que se habló de la posible cancelación del programa ante las dificultades para encontrar un nuevo presentador, el formato recaló en las manos de Danae Boronat. La periodista deportiva asumió este lunes la responsabilidad de iniciar una nueva etapa para el late show que se evidenció desde el primer momento.

La catalana comenzó realizando un monólogo en el que resumía con humor cómo será ahora el programa: “No la habíais visto a venir esta, ¿eh? Este es el cambio más desconcertante en TV3 desde que cambiaron a David de El cor de la ciutat. Pues ya podéis temblar, que ha llegado la feminazi de provincias. Pensaba que no llegaría a ninguna parte hablando de fútbol femenino y mira, efectivamente, no he llegado a ninguna parte. Esto es muy loco, ¡una mujer presentando un late show! De hecho, somos cinco tías en un plató de un late show y esto ha pasado menos que cinco mujeres en cualquier otra esfera de la vida pública. Hasta ahora la televisión era un campo de nabos, hoy queda inaugurado el primer plató de TV3 que es un campo de patatonas”.

Acto seguido, Boronat hizo varias bromas en las que reconocía que no había sido la primera opción para TV3: “Fui la segunda”, aseguró antes de que, poco a poco, varios miembros del equipo vacilaran con la idea de que la cadena se lo había propuesto a todos ellos antes. “Aceptémoslo, solo quedaban dos personas para llamar y la otra era Manel Vidal. Muchos diarios ya nos daban prácticamente por muertos y tenían preparada la esquela”, añadió antes de mostrar algunos titulares que hablaban de la cancelación del programa.

Boronat se animó a cantar

Más tarde, la presentadora sorprendió a los espectadores animándose a cantar en directo un tema en el que resumía toda la polémica surgida durante las últimas semanas: “Parecía que todo se acababa por un gag faltón, nos daban por muertos. La gente en Twitter y en Instagram con el hacha están y te has metido en un buen jardín. Me da igual, me encanta. Sustituir a Joel Díaz es un buen marrón, no tengo problemas de cabello ni tampoco de sudor. Verás los haters qué dirán, el móvil hervirá. Acabarás echándote el vino, me dan igual las redes. Dirán que era mejor el otro presentador, pues no pienso llorar como Messi al irse. Lo que digan las redes no es la realidad. Me encanta”, entonó la catalana.

Danae Boronat estará acompañada en cada programa de una banda femenina, con la que leyó un manifiesto con el que inauguraban la nueva 'carta magna' del programa: “Ciudadanas y ciudadanos del Zona Franca, por el poder que me he otorgado yo misma, redactamos una nueva constitución. No se permitirá que nos tiren flores como por ejemplo guapas, la única que permitiremos será que nos digan feminazis”, aseguró.

“Queda estrictamente prohibida la emisión del Zona Franca después de la quinta repetición de El Foraster, de los mejores momentos del Joc de cartes y después de documentales lacrimógenos sobre elefantes que se han quedado huérfanos. Decretamos que Joel Díaz tiene barra libre en el programa, barra libre para venir siempre que quiera y no del otro porque nos arruinaría el presupuesto. En definitiva, Zona Franca se establece como un estado social, democrático y feminista de derecho coñostitucional. Muchas gracias y esta nueva constitución que nos hemos dado entre todas le llamaremos Mujer Franca”, sentenció Boronat, que en su primera entrega entrevistó a Iván Labanda, actor y exprofesor de Interpretación de OT 2020.

Así fue la polémica con 'Zona Franca'

Como ya recogimos en su momento, todo comenzó la última semana de enero con una doble polémica de tinte político.

El programa se situó primero en el foco por la pérdida de uno de sus patrocinadores, una marca de cerveza, a consecuencia de la viralización de un vídeo en redes sociales en el que se señalaba al presentador Joel Díaz por la frase con la que abría cada programa: “Puta nit i bona Espanya”.

El conductor fue objeto de críticas de políticos como Jordi Cañas, diputado por Ciudadanos, y el propio Díaz denunció después haber sido víctima de una campaña “de ICV, C's y Vox” que les había llevado a perder dicho patrocinio.

Pero la controversia no quedó ahí y apenas unos días después era Manel Vidal, humorista y hasta entonces colaborador de Zona Franca, el que acaparaba los titulares tras ser despedido del programa por un chiste que relacionaba al PSC con una esvástica.

El director de TV3, Sígfrid Gras, tildó la broma de “provocación intolerable” que no se ajustaba al libro de estilo de la cadena, poniendo de manifiesto el conflicto entre libertad de expresión, banalización del nazismo y control político de los medios públicos, como recogió elDiario.es.

Tres días después del cese del colaborador, el lunes 30 de enero, el presentador Joel Díaz anunció su renuncia al puesto como signo de protesta. “Es una decisión que considero injusta e inaceptable tanto en el fondo como en la forma que se ha tomado y comunicado”, comunicó, mientras la cadena afirmó que el programa caía temporalmente de la parrilla mientras estudiaban una decisión definitiva respecto a la continuidad de Zona Franca.

Esa decisión la hemos conocido este martes 21 de febrero cuando TV3 ha anunciado la nueva etapa del formato de humor, ahora con Danae Boronat como presentadora y con el mismo plantel de colaboradores que seguían en liza.