'Dancing with the Stars' regresa a ABC un año después de pasar a emitirse solo en Disney+

Hace un año, en abril de 2022, Disney anunciaba uno de sus grandes propósitos para su plataforma: apostar por la emisión en directo en exclusiva en streaming con el traslado del icónico Dancing with the Stars de ABC al catálogo de Disney+. Doce meses después, la multinacional decide revertir la decisión.

El talent show de baile regresará a la televisión convencional con su temporada 32, después de una única edición en exclusiva en la OTT, informa Variety. Disney+ seguirá ofreciendo el concurso a sus suscriptores, sí, pero no será la única ventana. De hecho, también estará disponible un día después de su emisión en abierto en Hulu, la otra plataforma de Disney en Estados Unidos.

Un recurso de gran valor ante la huelga de guionistas

Hay dos motivos que sustentan la decisión de devolver Dancing With the Stars a la televisión lineal. El más inmediato tiene que ver con la actual situación en el sector audiovisual, tras la convocatoria de huelga de guionistas iniciada este martes 2 de mayo. Como ya ocurriera en la anterior parada masiva de 2007, los formatos de telerrealidad pueden convertirse en el salvavidas de programación para las cadenas, lo que hace de un formato como este un bien preciado para la cadena de Disney.

Otro tiene que ver con el propio impacto que ha podido tener la marca en su salto al streaming. No hay que olvidar que en abril de 2022 se anunció la renovación por dos temporadas, la 31ª y la 32ª, quedando destinadas ambas a la plataforma. Esto supone, pues, un cambio de planes, por más que Alisa Bowen, presidenta de Disney+, asegure que esta primera tanda emitida “ha introducido el programa a una nueva generación de fans” y que el objetivo.

Lo cierto es que Disney+ no compartió datos sobre el seguimiento que tuvo la primera edición emitida en exclusiva en su servicio OTT. Y si bien no tienen obligación o necesidad de hacerlo, el hecho de que haya pasado inadvertido permite conjeturar con que el alcance no haya sido el deseado. Máxime si tenemos en cuenta que la relevancia del programa en sí ya había ido disminuyendo con los años.

Julianne Hough, nueva presentadora del programa

En cualquier caso, Dancing with the Stars sigue siendo una propiedad consolidada y veterana de la que no conviene deshacerse para el negocio televisivo.

Julianne Hough regresará en la temporada 32 como presentadora de Dancing with the Stars, ocupando el puesto que dejaba vacante Tyra Banks. Esta entró a sustituir a Tom Bergeron y Erin Andrews, que quedaron fuera del concurso tras la vigesimoctava tanda.

Junto a Hough, Alfonso Ribeiro se mantiene como presentador, en una edición que contará con Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough como jueces.