Dani Fernández confirmó en 'La Resistencia' ser el Auryn que pegó el puñetazo a Blas Cantó

Dani Fernández acudió por primera vez a La Resistencia, “por haber ganado el Ondas al Fenómeno Musical del año, y es que el artista bromeó con que nunca le habían invitado hasta entonces.

Así, el cantante habló con David Broncano sobre lo que supone para él llenar los conciertos, mostró el videoclip de uno de sus últimos sencillos y tuvo un momento para reflexionar sobre su paso por Auryn.

Recordó la visita que había hecho Blas Cantó al programa de Movistar Plus+ hace dos años, en la que aseguró que el grupo le debía pasta y que uno de ellos le había pegado: “Dijo que uno le metió un puñetazo”, a lo que Broncano preguntó si había sido él y lo confirmó: “Exactamente, pero no fue queriendo”, aseguró entre risas.

Cuando vino Blas Cantó contó que alguien de Auryn le soltó un buco. Pues la otra versión. #LaResistencia @DaniFdez pic.twitter.com/0rUeYysYR1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 19 de diciembre de 2022

“Hay veces que... pero ahora me llevo bien. Éramos jóvenes, una discusión, se calentó un poco la cosa y me enfadé un poco. Menos mal que no le di bien si no, no estaría aquí. Me perdonó, nos perdonamos, porque también él había faltado un poco”, detalló.

Finalmente, Fernández también respondió a las habituales preguntas de Broncano sobre los ahorros y el sexo: “Tengo dinero base como todo el mundo”, empezó pero se vino arriba con las relaciones sexuales: “Bien... una vez al día mínimo. Lo estipulado para la felicidad”. Con lo que el presentador bromeó: “¿Puede ser que la pelea con Blas fuera porque te llamara 'flipao'?”.