Dani Mateo pide apoyo a la sanidad pública tras faltar a 'Zapeando' por enfermedad: “Nos va la vida en ello”

Dani Mateo se ha visto obligado a ausentarse de Zapeando este martes 24 de enero. La causa, él mismo ha explicado, ha sido “una especie de gripe/catarro/vayaustedasaber” que lo ha dejado sin voz, tal y como explicaba en un hilo de Twitter donde ha aprovechado para defender la sanidad pública en una semana marcada por los paros y las huelgas de sus profesionales en distintas comunidades.

“Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino”, comenzaba el presentador, que contaba su peripecia para recibir atención primaria.

“Debemos exigir que puedan hacer su trabajo en condiciones”

“He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable. Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponibles”, comenzaba contando. A pesar de la movilización, su doctora, “que es una santa”, estaba en el centro de salud y al escucharle decidió atenderlo. “No solo me ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo”.

“Eso sí, la pobre tenía peor cara que yo”, advierte el cómico. “Me ha enseñado una lista de los pacientes a los que tuvo que atender ayer y era de 3 páginas”.

Mateo prosigue citando la preocupación de la profesional, extensible a sus colegas: “Lo más triste es que mucha gente cree que las protestas tienen intencionalidad política -como dijo Ayuso, que parece preocuparse más por los concebidos no nacidos que por los ya nacidos- y no que lo que se pide es tiempo y recursos para atender a los pacientes, no ya como se merecen, sino con un mínimo de garantías”, desgrana el televisivo, que remarca que “no es un problema que tenga solo Madrid, es un problema de toda España”.

“Debemos exigir que nuestros médicos y sanitarios puedan hacer su trabajo en condiciones. Nos va la vida en ello y no metafóricamente. Patriotismo es defender que nuestros impuestos nos permitan tener un país sano y vivo. Patriotismo es sanidad pública”.

Días clave para la sanidad pública en España

Las comunidades autónomas afrontan unos meses de huelgas, paros y negociaciones con los que los profesionales de la salud pretenden manifestar su descontento ante la situación en que se encuentran. Este mismo martes 24, en Catalunya, un millar de sanitarios, de acuerdo a los datos de la Guàrdia Urbana, se manifestaban para reclamar mejoras en el sistema de salud, durante la primera jornada de una semana de huelgas en Catalunya.

En Comunidad de Madrid, el sindicato Amyts ha retomado la huelga de Atención Primaria tras el parón navideño a la espera de nuevas propuestas por parte del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Este viernes, en Andalucía, el Sindicato Médico de Primaria, de reciente creación, había convocado un paro para tratar de solventar los problemas de burocracia, precariedad y la falta de médicos. Por otro lado, la huelga de médicos convocada para los días 26 y 27 de enero en Extremadura ha sido cancelada tras conseguir más dinero por guardia y limitar a 36 los pacientes diarios. En Navarra, los médicos irán a la huelga indefinida a partir del 1 de febrero.

En Illes Balears y Aragón, ha habido acuerdos para implantar medidas organizativas y mejoras retributivas. , como también ha ocurrido en Cantabria, mientras que en Galicia el sindicato O'Mega está movilizando a los médicos para que decidan si también convocan paros.