Dani Mateo se pronuncia “de corazón” en 'Zapeando' sobre el posible embarazo de Pedroche: “No suelta prenda”

A tan solo 3 días de las Campanadas, Cristina Pedroche ha acumulado titulares ante las informaciones de que está embarazada y que hará el anuncio como parte de su retransmisión para Antena 3. Esa fue la noticia que dio Lecturas el miércoles 28 de diciembre, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, y de la que los medios no han dudado en hacerse eco. Ni la presentadora ni la cadena se han pronunciado al respecto de esta posibilidad, aunque sin duda ya resulta efectiva al hacer que la atención se concentre todavía más en la emisión de la noche del 31 de diciembre.

Cristina Pedroche, desnuda por los platós de Antena 3 para promocionar sus Campanadas

Más

Desde Zapeando, han querido pronunciarse sobre la exclusiva que concierne a su colaboradora. El encargado de hacerlo fue Dani Mateo, quien comenzó así hablando del tema durante la emisión del miércoles: “Mientras todos seguimos intentando adivinar qué look llevará Cristina en Nochevieja, como muchos sabréis los medios han publicado que podría estar esperando su primer hijo con su marido Dabiz Muñoz, porque lo otro sería aún más noticia, claro”, bromeó el presentador con la relevancia de la incógnita del vestido frente al supuesto estado de su compañera.

“Cristina no suelta prenda”

“¿Será, y esto es lo que nos estamos preguntando todos, una inocentada justo hoy, día de los Santos Inocentes, o no lo será?”, continuó, y añadió: “Pues os hablo de todo corazón, queridos amigos: no lo sabemos ninguno aquí”, concluyó Dani Mateo. “Cristina no suelta prenda”, sentenció, para después comentar cómo todos se habían puesto en contacto con ella, pero que la presentadora no se había pronunciado al respecto.

“En fin, habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente y ya veremos”, añadió el presentador. “Que llame en directo a la 'Sandía millonaria'”, comentó a modo de broma Valeria Ros. “Te imaginas que lo revela ahí, y dice: 'No, en Campanadas no que me va a estar viendo poca gente, mejor llamo a una 'Sandía', un jueves que ahí sí que...'”, le continuó la gracia Mateo.

Tras ello, Lorena Castell aprovechó para mandar un beso a la colaboradora: “Sea lo que sea Cris, te mandamos un besito”, con lo que cerró el tema, y paso de unas Campanadas a otras, a las de Dani Mateo y Cristina Pardo, donde la audiencia será la encargada de elegir la vestimenta del presentador de Zapeando.