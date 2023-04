David Bisbal llamó a 'La Voz Kids' para romper su pacto con Aitana: “Sólo te pido una cosa”

David Bisbal llamó este sábado a La Voz Kids para romper su 'pacto de no agresión' con Aitana. El almeriense no está participando en las primeras galas del programa –donde ha sido sustituido por Pablo López–, pero anoche quiso intervenir para poner fin al 'armisticio' que tenía firmado con la catalana.

Ambos habían acordado en la anterior edición que no se bloquearían mutuamente a la hora de elegir a los jóvenes concursantes. En adelante, esa tregua queda rota.

“Aitanilla, he visto que has crecido mucho, y he pensado que como ya eres mujer, ¿qué te parece si ya nos podemos bloquear entre nosotros?”, le planteó Bisbal. “¡Uy!”, exclamó sorprendida la autora de Los Ángeles. “David, he de decirte que esto me está doliendo un poco, a la vez que es bonito. Es una cosa extraña. Puedo hacerlo, pero porque está Pablo ahora”.

“Sólo te voy a pedir una cosa”, prosiguió el coach ausente: “Por favor, utiliza todos los bloqueos con Pablo para que cuando yo vaya no me tengas que bloquear a mí”.

La propuesta de Bisbal sorprendió a su compañera, aunque se la tomó con humor. “Lo de romper el pacto quiero tomármelo como que es porque no está él personalmente, sino porque está Pablo. Si no, me dolería mucho”. Propuesta que, además, tenía otra consecuencia directa: si Aitana podía bloquear a Pablo López, él podía bloquearla a ella.

“No es algo que yo quisiese romper, porque me parecía algo muy fiel y muy bonito de nuestra amistad. Al principio me ha dolido, pero luego lo he entendido”, manifestó Aitana, que después, entre bambalinas, hizo una confesión: “A Pablo, sí. Pero a David no lo voy a bloquear”.