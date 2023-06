David Leo se aparta de 'El Cazador' tras conocerse que está procesado por violencia machista

El diario Público ha desvelado que David Leo está procesado por un presunto delito de violencia de género. Leo es estrella de los concursos televisivos, en el año 2016 ganó el por entonces mayor bote de la historia de Pasapalabra, y desde enero de 2021 es uno de los protagonistas de El Cazador, el concurso de La 1 de TVE en el que encarna a 'El Estudiante' para enfrentarse a los participantes.

El citado medio explica que la Fiscalía pide para él un año de prisión por un presunto delito de lesiones a su expareja, y que también le imputa otro presunto delito de injurias y vejaciones de carácter leve en el ámbito de la violencia de género.

Fuentes de RTVE preguntadas por verTele han sido pacientes durante dos horas para recabar la información necesaria, y emitir la siguiente declaración oficial: “RTVE respeta la presunción de inocencia. La grabación de esta temporada ha finalizado y la productora, tras conversar con David Leo, comunica que éste ha transmitido su intención de apartarse del programa para no afectar ni a su persona ni al proceso judicial en el que está inmerso”.

Desde verTele también hemos querido saber si David Leo seguirá apareciendo en El Cazador, o si se suprimirán sus entregas. La cadena pública había sido clara en un principio: “Los grabados se emitirán, pero ya no grabará la nueva temporada”, aunque poco después se ha apresurado a actualizar la información y puntualizar que las nuevas entregas grabadas con David Leo, que son 10 en total, no están programadas ya en la cadena: “RTVE sopesa no emitir los programas ya grabados. Se está modificando incluso la cabecera”, precisan.

También nos hemos puesto en contacto con fuentes de la productora Mediacrest, que se encarga del concurso, que se han remitido al comunicado oficial de la cadena pública.

De esta forma, y a pesar de que RTVE prioriza dejar claro que “respeta la presunción de inocencia” de David Leo, finalmente parece que no emitirá las entregas de El Cazador ya grabadas con 'El Estudiante', y además le retiran también de la cabecera del concurso. La cadena pública y la productora aceptan su intención de apartarse del programa y no aparecer en la próxima temporada, reconociendo también que es verdad que está inmerso en un proceso judicial, pero sin detallar cuál.

La productora aclara a verTele que hasta el momento el último programa que se emitió con David Leo como “cazador” fue la semana pasada, el martes 23 de mayo, y que durante toda esta temporada ha aparecido con la misma regularidad que en anteriores tandas. Así lo seguirá haciendo hasta el final de la presente, de la que todavía no desvelan fecha de cierre.

Los hechos por los que está siendo procesado

El diario Público ha tenido acceso al escrito de acusación, del 6 de marzo. En él se recoge que el 25 de febrero y sobre las 6:00 horas de la mañana, David Leo estaba en un hotel de Valencia “con el ánimo de atentar contra la integridad moral de su pareja”, que “le lanzó una toalla empapada en agua”, y luego le gritó: “Cállate, puta; déjame dormir, deja de hablar con tu madre; no voy con una cucaracha; puta, me privas de sueño, torturadora del sueño”.

El 28 de febrero, apenas tres días más tarde, ambos se encontraban en Santiago de Compostela cuando, según el escrito de la Fiscalía, David Leo tiró a su pareja un cigarrillo al rostro “con ánimo de atentar contra la integridad física”, y tuvieron un forcejeo en el que él le propinó una patada que la hizo caer al suelo.

El inicio del proceso judicial con la vista oral ha quedado señalada para principios de abril de 2024, como explica el mismo medio. La fiscal pide un año de prisión para 'El Estudiante' por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia machista y la prohibición de comunicarse con la víctima y acercarse a ella a menos de 800 metros durante tres años. Por el presunto delito de vejaciones leves, la Fiscalía solicita cuatro meses de multa con cuota de 18 euros diarios. Además, reclama una indemnización de 400 euros.

El parte de lesiones de su pareja, con la que llevaba un año y siete meses

Público también desvela que el parte de lesiones de la pareja de David Leo, con la que mantenía una relación desde hace un año y siete meses, describe un hematoma pretibial izquierdo de cinco centímetros de diámetro; costra por quemadura en la comisura de los labios; excoriación en el omóplato izquierdo y dolor occipital izquierdo.

El mismo diario explica que tras el episodio presuntamente vivido en Valencia, después de lo supuestamente sucedió en Santiago de Compostela la mujer decidió volverse sola a Málaga. Allí fue donde acudió al centro de salud, y le aconsejaron denunciar además de abrir de oficio un protocolo por violencia de género. Desde entonces, la mujer está en tratamiento psicológico y recibe atención en los servicios del Instituto de la Mujer de Málaga.

El mismo medio explica que en la denuncia consta que a lo largo de la relación ya hubo insultos y humillaciones, aunque no habían sido denunciados. Según la mujer, era habitual que le dijese: “Calla, escucha y aprende”, “estás loca”, “no eres nadie”, o “quién te va a creer”.