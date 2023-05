David Simon, contra el uso de Inteligencia Artificial en Hollywood: “Prefiero una pistola en la boca”

David Simon, creador de The Wire y uno de los guionistas y productores más reputados de la industria televisiva, ha realizado unas declaraciones en las que reflexiona sobre el uso de la inteligencia artificial en Hollywood. Todo ello, en medio de la huelga de guionistas y días después de que HBO decidiese suspender su contrato con el estadounidense, que llevaba 25 años escribiendo para la compañía.

Durante una reciente entrevista en el podcast Consider This, de NPR, el televisivo aseguró que “prefiero ponerme una pistola en la boca” que utilizar inteligencia artificial para escribir guiones. “No creo que la IA pueda desafiar remotamente lo que hacen los escritores en un nivel fundamentalmente creativo”, defendió el guionista.

Y es que la implantación de la IA ha sido uno de los principales temas de discusión en la industria del cine y la televisión, especialmente durante las negociaciones del contrato del Writers Guild of America con la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Muchos guionistas están preocupados con este asunto y piden que se regule su uso, siendo esta una de las razones, entre tantas otras, por las que dichas negociaciones entre ambas instituciones fracasaron, propiciando la huelga.

David Simon, tajante con el uso de la IA en Hollywood

“No solo creo que es una violación fundamental de la integridad de los escritores, también de los derechos de autor”, ha argumentado Simon, que figura también como miembro del comité de negociación de la WGA. “Cuando vendí todos los guiones que vendí, 150 a HBO y tal vez otros 50 a NBC, no los vendí para que pudieran colocarse en una computadora con otras personas y ser utilizados nuevamente por una corporación”, defendió.

El productor ha dejado claro ya que no está dispuesto a aceptar ningún contrato en el que la IA estuviese presente: “Si ahí es donde va esta industria, se infantilizará a sí misma”, opina el prestigioso televisivo, que cree que, en caso de implantarse la IA, “todos vamos a estar viendo cosas que vimos antes, solo que peor”.

“Si un escritor quiere jugar con la inteligencia artificial como escritor, y ver si le ayuda, bien. Quiero decir, no lo considero diferente a tener un diccionario de sinónimos o diccionario en su escritorio... jugar con eso”, señala. “Si el camino es ir a que un ejecutivo se te acerque y te diga: 'AI nos dio esta historia que queremos'... No es por eso que me metí en la narración de historias, y no es donde me quedaré si eso es lo que es contar historias”, ha rematado.