DAZN mostró las imágenes censuradas por Mediapro de la protesta en Bilbao por el 'caso Negreira'

La imagen del fútbol español sigue en tela de juicio a medida que se van conociendo más detalles del 'caso Negreira', por el que el FC Barcelona estuvo durante veinte años pagando más de 7 millones de euros al exvicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. La Fiscalía acusa al Barça de sobornar a Negreira para recibir favores arbitrales, como recogió elDiario.es.

Mientras los clubes de Primera y Segunda división reclaman en distintos comunicados que se investigue lo sucedido -el último en sumarse ha sido el Real Madrid-, el caso también tiene una vertiente mediática y audiovisual porque al mismo tiempo la anterior directiva del Barça pagó a periodistas y medios, e incluso recurrió a Jaume Roures para poder superar las condiciones de su tope salarial.

Este último señalado, como presidente de Mediapro, se ha situado este fin de semana en el ojo de la polémica porque su empresa es la que se encarga de la señal de los partidos que luego distribuye LaLiga, y que censuró la protesta de la afición del Athletic de Bilbao en su partido contra el Barça, cuando arrojaron miles de billetes falsos en los que el escudo del Barcelona aparecía junto a la palabra “MAFIA”.

Los espectadores del partido no pudieron ver nada de lo que estaba ocurriendo, porque Mediapro distribuye la señal única que luego muestran Movistar Plus+ o DAZN, que simplemente la distribuyen y, sólo en el caso de DAZN, personalizan el audio con narradores, comentaristas y reporteros.

Precisamente esa circunstancia hizo que, en el post partido, la plataforma deportiva sí mostrase las imágenes que Mediapro había censurado. Miguel Quintana, periodista de DAZN, dejó caer por qué durante el partido no habían podido mostrarlo: “El público ha sido impresionante, ha apretado una barbaridad, ha sido una caldera. Y además ha querido protestar por todo el caso Negreira-Fútbol Club Barcelona. No lo hemos podido ver en la retransmisión, DAZN no produce la señal, la produce Mediapro. Pero hemos cazado el momento”: