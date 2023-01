DAZN vuelve a sufrir los problemas de la jornada 1 y deja a usuarios de Movistar Plus+ y Orange sin ver el Athletic-Madrid

Al mismo tiempo que el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid luchaban sobre el césped de San Mamés para sumar tres puntos más en LaLiga, numerosos clientes de Movistar Plus+ y Orange luchaban desde sus casas para poder ver el partido desde la aplicación de DAZN. Una tarea que resultó muy difícil -incluso imposible- para muchos de ellos, que se quedaron sin ver el encuentro como consecuencia de la última decisión de la plataforma deportiva.

Porque desde el pasado lunes, 16 de enero, los clientes de Movistar Plus+ y Orange que quieran acceder a los contenidos de DAZN solo podrán hacerlo con una cuenta y la aplicación de este último servicio, tal y como era necesario al inicio de temporada. Entonces, ambos operadores llegaron a un acuerdo acuerdo con DAZN para incluir en su servicio los cincos partidos por jornada de LaLiga -entre otros contenidos- que la OTT deportiva tiene en exclusividad. Eso sí, con la condición de que solo se podría acceder a dichos partidos a través del descodificador. Es decir, que para verlos en dispositivos móviles era necesaria tener la app y una cuenta en DAZN.

Sin embargo, durante la primera jornada del campeonato liguero, muchos usuarios se quedaron sin ver el Barça-Rayo ante la imposibilidad de acceder a DAZN a través de Movistar Plus+ y Orange y de crearse una cuenta en la plataforma deportiva, cuyo servidor se cayó durante la disputa del encuentro. Por ello, Movistar Plus+ y Orange decidieron habilitar los canales de DAZN en sus respectivas aplicaciones para móvil, ordenador, tablet y Smart TV, de tal manera que los canales de la plataforma deportiva pasaron a aparecer junto a los del resto de su catálogo. Y los suscriptores, a tener acceso libre a ellos.

DAZN vuelve a sufrir los problemas de la jornada 1

Pero esto no era más que una medida temporal. El pasado lunes, como decimos, DAZN decidió volver al punto inicial y obligar a los suscriptores de Movistar Plus+ y Orange a crearse una cuenta en su plataforma y utilizar su app para ver sus contenidos. Esta vez, con la esperanza de que no se repitieran los problemas técnicos de la primera jornada. Pero se repitieron, y multitud de usuarios no pudieron disfrutar del Athletic-Real Madrid.

“Debido a problemas técnicos en DAZN, ajenos a Orange, ha habido incidencias que impiden el registro en dicha aplicación y, por lo tanto, el acceso a sus contenidos”, han explicado este lunes desde Orange a un usuario.

Buenos días Manuel. Debido a problemas técnicos en Dazn, ajenos a Orange, ha habido incidencias que impiden el registro en dicha aplicación y por lo tanto el acceso a sus contenidos. Te pedimos disculpas por los inconvenientes que se te hayan podido causar. Un saludo. ^LC — Orange España (@orange_es) 23 de enero de 2023

Multitud de quejas en plena subida de precios

Durante el encuentro hubo muchos aficionados que se quejaron por este problema, pero también por otros como la deficiente calidad de imagen de la app de DAZN y los constantes parones en la emisión. Incluso hubo quien denunció que no podía acceder al partido desde un dispositivo porque, según DAZN, había superado el número de dispositivos conectados a una misma red, sin ser esto último cierto.

Todas estas quejas no solo coincidieron con el primer partido del Real Madrid emitido en exclusividad por la OTT deportiva. También con su reciente y notable subida de precios, que en paquetes como el Esencial ha llegado a ser de casi un 50%. Veremos cómo repercuten ambas cosas en la plataforma y si, en el apartado técnico, DAZN vuelve a dar marcha atrás para facilitar el acceso de sus contenidos a través de Movistar Plus+ y Orange, que por ahora han tenido que retirar de su catálogo los canales de este servicio de streaming.

Señores vuestra app para ver La Liga es una grandísima escoria @DAZN_ES



Va fatal, te saca cada dos por tres.

Y no soy el único al que le pasa.

A ver si mejoráis el servicio con el pastizal que nos dejamos. — David. (@ThisCantReplace) 22 de enero de 2023

Si @DAZN_ES no tienes capacidad para que los clientes de @MovistarPlus veamos el fútbol, ¿para qué compras los derechos? Estamos igual que al principio de temporada. 😡 pic.twitter.com/zLwDFYA0Xj — Luis Carlos (@LC_luiscarlos) 22 de enero de 2023

Vergüenza de servicio @DAZN_ES pésima calidad de imagen — Calbo (@vilal_) 22 de enero de 2023

Se dice poco lo malísima que es la app (y web) de @DAZN_ES . 1 hora intentando conectar y sigue dando error.

Menos mal que tenemos a los #Hispanos en @teledeporte — jose pozo (@alejarrag) 22 de enero de 2023

Primera jornada con @DAZN_ES tras el ridículo del arranque liguero y siguen teniendo los mismos problemas para dar un buen servicio al cliente. Imposible ver así un partido de fútbol. — Adrián Argente (@khalkrueger) 22 de enero de 2023

Una duda: ¿a alguien le va la aplicación de @DAZN_ES cómo el orto durante el partido del @realmadrid ? Es lamentable. Para eso que hubieran dejado en la app de Movistar ver los partidos de Dazn, porque es imposible. — Raul P. (@RaulPoMo) 22 de enero de 2023

Pagas un dineral por el fútbol al mes para que venga @DAZN_ES y en el mejor partido de la jornada se vea como si lo estuvieses viendo en una página pirata, a tirones. Menuda vergüenza!! — Stelukis (@estercbo) 22 de enero de 2023

Lo que temía @MovistarFutbol.

Pagar una millonada para q los partidos de @DAZN_ES te los fumes...

Otra vez igual q cuando se intentó hacer a principios de temporada.

Lamentable con el dineral que se paga... pic.twitter.com/ZmijZMbrtY — PortalBetis (@portalbetis) 22 de enero de 2023

Imposible ver el partido por la app de @DAZN_ES @DAZN_ES_Help sin que se quedara pillado, literalmente, cada dos minutos. Esto va a ser lo normal a partir de ahora que pedís que descarguemos la app ? — David López Platero (@Daviidd93yo) 22 de enero de 2023

Gracias a @DAZN_ES y @movistar_es por hacer que un cliente que paga se pierda el partido de su equipo. Después os ponéis las estrellitas y cobráis lo mismo — Brewer (@Danisanchez1090) 22 de enero de 2023

La página para activar la cuenta de @DAZN_ES desde @MovistarPlus colapsada o dando errores. Y la respuesta es “estais todos igual, prueba más tarde u otro día”. ¿Para eso pagamos? Qué vergüenza @movistar_es pic.twitter.com/kFbS4LnCYh — Juan Palomo (@freddyljungberg) 22 de enero de 2023