'El Debate de las Tentaciones' asombró con la verdadera relación de Claudia y Javi y mostró el “gran momento” de la edición

El úndécimo Debate de las Tentaciones contó en plató con “la persona que más difícil” tiene el papel, decía Suso Álvarez y asi lo afrimaba Sandra Barneda al dar paso a Claudia, la chica que había roto el “corazón de España” al engañar a Javi.

De hecho, los espectadores votaron por ver un adelanto de la reacción de este al descubrir en la próxima hoguera que su novia se había besado con Álvaro.

Todo ello en un Debate que también contó con la presencia de Samuel que, por primera vez, en la entrega anterior le había sido infiel a Tania. Y con la colaboración de Anabel Pantoja.

La reacción de Javi ante la infidelidad de Claudia

Entre la fuga de Tania y la reacción de Javi a la infidelidad de su novia, los espectadores se decantaron por ver esta última.

En las imágenes, Javi aparece mirando de lejos todo lo ocurrido, sin querer verlo del todo y preguntando a Mario si había sido un beso real o no. Al confirmarlo, el joven sentenciaba a Barneda:

“Se acabó Javi y Claudia. No la reconozco, pero te aseguro que ha perdido a un hombre que la respeta, la quiere, que mira por ella antes que por él”.

Los presentes en plató se quedaban asombrados, y la presentadora avertía: “Este será uno de los grandes momentos de esta edición”.

Claudia, en plató: “Mi relación no era tan bonita”

Claudia entraba nerviosa y casi a punto de romperse en cada frase que pronunciaba: “Es fácil hablar pero estar allí te descuadra todo. Entré super segura y me gustó Álvaro porque me hacía reír después de meses sin hacerlo. Llevaba un año y medio siendo una persona muy empática y al llegar ahí cambió todo. El destierro fue un antes y un después”, empezó recordando.

Sobre su infidelidad, explicó lo siguiente: “Que me gustara otro chico teniendo pareja nunca me había pasado y es raro vivirlo y verlo. Ahora llevo 5 meses machacándome por lo que hice, pensé en mí pero cuando haces daño a una persona no te lo perdonas. Al final también me fallé a mí”.

Pero lo que todos quisieron saber es cómo era la relación con Javi antes de entrar al reality: “Nos conocimos en una discoteca y me gustó mucho. Me lo pasaba muy bien con él, salíamos nos divertíamos, no había enfados. Nos lo pasábamos bien, era alegre, independiente, iba con sus amigos, yo con las mías, nos íbamos a dormir juntos. Pero a veces me culpo porque no sé qué pasó para que cambiara”.

La joven confesó que de golpe empezaron las inseguridades de Javi: “Con el paso del tiempo mi relación no era tan bonita, tenía muchas cosas buenas, pero no estábamos tan bien y no me cuidaba tanto. Él cada vez se iba apagando más, siempre estaba enfadado conmigo cuando trabajaba, iba a eventos, había mucha desconfianza. Era una dependencia y un agobio muy grande”.

Como todos entendían a Javi pero a Claudia no, la joven dio más detalles: “En la relación me sentía asfixiada, me miraba el teléfono, eran enfados, celos, continuos. Yo quería verle pasándoselo bien. Yo llevaba 2 semanas y pico en la isla y no le echaba de menos porque necesitaba ese espacio”.

Y también sorprendió al asegurar lo siguiente: “Yo fui al reality porque Javi me lo pidió para intentar salvar nuestra relación. Yo también quería demostrarle que podía confiar en mí, aunque se me fue un poco”.

Sobre cuando no salió de la habitación cuando Javi corrió a buscarla: “El equipo nos pidió que no saliéramos. Cuando me di cuenta de que era Javi no entendí lo que había visto. Le estaba pidiendo espacio y vino corriendo a mi villa, eso no es dármelo.

Samu, en plató: “Tania quería hacer lo que quisiera y seguir teniéndome”

Samu entraba en plató y confesaba haberlo pasado “muy mal” durante su paso por el reality pero también al volver a verlo: “Cada vez que me veo llorar, lloro otra vez. Recuerdo que a veces desyunaba y me metía en la habitación de nuevo y roto. En cada hoguera volvía a caer”, lamentaba frente a Barneda.

“La isla me paralizó. Ver que la chica a la que idealizas siente por otro te rompe el corazón. No me lo esperaba”, decía resoplando. Y añadía que se enfada “viendo los programas, por la hipocresía de Tania al enfadarse con sus vídeos cuando ella hacía cosas peores”.

Sobre el gesto que tuvo Tania de tirar el anillo que le había regalado Samu, él explicó que era algo que nunca se habían quitado el uno del otro. Incluso tras algunas crisis de ambos, no se lo habían retirado nunca hasta ese momento.

Recordando los momentos más bajos: “Fue cuando quise ver a mi madre. Había peleado mucho con ella por Tania, la puse por encima de ella, y mi madre no me veía feliz con Tania. Porque no estaba siendo yo, porque dejaba de hacer cosas para que no se enfadara, etc. Y puede que tuviese razón”.

Barneda interrumpió para dar un consejo que a ella también le había ocurrido: “De las familias nadie puede hacer que te separes”, señaló.

Preguntado por sus dudas entre Jessica y Elena: “Sentía que me había fallado Tania, por lo que no me creía mucho a Elena. Jessica fue un calentón de dos noches pero me di cuenta que la que me gustaba realmente era Elena”.

Preguntado por la reacción de Tania al colarse en la hoguera, por verlo con Elena: “Vuelvo a ver lo que he visto desde el principio, la hipocresía de ella. Al final ella ha hecho todo lo que ha hecho y nunca se ha arrepentido. Quiere hacer lo que quiere y seguir teniéndome ahí”.