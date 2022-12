'El Debate de las Tentaciones' dejó atónita a la psicóloga con el atrevimiento de uno de los solteros

La nueva entrega de El Debate de las Tentaciones mostró imágenes inéditas de las citas 24 horas de los y las solteras favoritas de las parejas: Mario y Valeria, Claudia y Álvaro, Christian y María de los Ángeles, Samu y Elena y Tania y Hugo.

Por ello, el programa contó con Elena y Carmen en plató, dos de las tentadoras más destacadas de la edición. Elena habló de su relación con Samu y explicó que le sorprendió que en la hoguera final quisiera irse con Tania: “Supongo que cuando la vio le pudo más el corazón”, lamentó.

Mientras que Carmen llegó a plató para confesar que no se reconoce en las imágenes: “No me dejé llevar, soy más de fluir pero no me lo pusieron fácil. No veía que fuese recíproco con los chicos, lo intenté con todos”. Preguntada por Mario, aseguró que sí le había gustado mucho: “Me hubiera gustado tener una cita final con Mario, me gustaba de verdad, me picaba un poquillo verlo con Valeria. Pero tenemos mucho carácter los dos, no creo que hubiéramos cuadrado”.

Pero no fueron las únicas tentadoras en plató. El programa también había adelantado que aparecería uno de los solteros para dar un masaje a uno de los colaboradores y dejaron en manos de la audiencia votar a cuál de ellos quería que le dieran el masaje.

Finalmente, se trataba de Vladi de quien hablaban y al preguntarle a quién le gustaría masajear, respondió que “solo por verle la carita me gustaría que fuera a Arantxa”, desveló refiriéndose a la psicóloga del programa. Ella se quedó asombrada con la boca abierta, sin saber qué decir.

Pero Barneda dio paso a la decisión de la audiencia que era la que realmente votaba a quién quería que le dieran el masaje. Una audiencia que tuvo la misma idea que Vladi y votó por un 28% que fuera la psicóloga. Una pena porque ella declinó la invitación.