'El Debate de las Tentaciones' descubrió el secreto de Laura y Alejandro: “Disimulasteis muy bien”

La nueva entrega de El Debate de las Tentaciones contó con la presencia de Adrián y Laura en plató, dos de los protagonistas de la última gala. El joven explicó su comportamiento en las hogueras, que muchos espectadores no habían entendido: “Estaba muy mal y Keyla me hacía sentir tan bien que en ese momento te confundes”.

Mientras que Laura también se sinceró sobre los sentimientos tan fuertes que mostró al arranque de la edición y la razón de que fueran cambiando al pensar en el futuro con Alejandro. “Entré con las ideas súper claras con él, pero allí estás en una burbuja en la que piensas solo en ti misma. En la rutina no paras y reflexionas sobre lo que quieres en la vida y allí sí”, aseguró.

Pero no fue este argumento el que más llamó la atención durante su visita, y es que Sandra Barneda desveló un “secreto” que descubrió el equipo del programa: “Disimulasteis muy bien”, le dijo a Laura refiriéndose también a Alejandro.

La presentadora dio paso a un vídeo en el que Samuel, uno de los tentadores de la villa de las chicas, confesaba que conocía de antes a la pareja: “Yo era amigo de Alejandro y a mí me gustó Laura en un certamen. Incluso dejé a una persona por ella pero Alejandro la conoció se lió con ella y se olvidó de mí. Ella aún estaba con su novio anterior, lo dejó y empezó con Alejandro, no hubo ni un día entre uno y otro”, explicó el soltero.

A lo que Laura también dio su versión: “Samu se montó una película, se pilló un poco de mí. En el certamen él se me declaró, le dije que tenía pareja y no podíamos tener nada. Ese día vino Alejandro y fue directo, los dos dejamos a nuestras parejas y empezamos”, recordó señalando que ahora se llevan bien con el tentador, aunque Alejandro y él no arreglaron su amistad.