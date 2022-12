El 'Debate de las Tentaciones' despertó los fantasmas de Tania y Alejandro Nieto y mostró al Javi más altivo

La nueva entrega de El Debate de las Tentaciones acogió en plató a Álvaro Boix y a Paola, que acudieron para hablar de los últimos acontecimientos en el reality y responder a las dudas de los presentes.

En los sofás, como colaboradores, volvieron a contar con Tania y Alejandro Nieto que protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche. Y es que la modelo se derrumbó al escuchar una broma de Marta Peñate sobre que no sentía tanto por Alejandro como él por ella.

“Me sigue doliendo a día de hoy lo que le llegué a hacer”, confesó Tania entre lágrimas y ante el arrepentimiento de su amiga por la “broma de mal gusto”. Barneda acudió a consolarla y la modelo se deshizo en llanto: “No me lo he perdonado. Me fallé a mí misma y a la persona que quiero”.

Añadió lo que más le duele aún: “Yo no fui sincera con él cuando me lo preguntó pero también le agradezco que siga conmigo a día de hoy porque me hace feliz todos los días”. En ese momento, el míster se levantó y le abrazó para animarla.

Álvaro, en plató: “La naturaleza de Claudia tira por chicos como yo”

Tras besarse con Claudia, el tentador VIP aparecía en plató asegurando que si el año pasado la lió “pues este año igual, sabía que venía fuerte”.

El programa le mostró un resumen de su relación con Claudia y comentó lo siguiente: “En todo momento marcaba su espacio, me costó bastante llegar a ella, días... necesitaba estar segura de lo que hacía y creo que estaba enamorada de Javi pero se agobió. La naturaleza de ella es que tira por chicos como yo”.

Sobre Javi también opinó: “No me parece mal novio, pero esa pareja tenía un problema. Ella recalcaba que parecía su madre, miraba más por él que por ella misma. Con Javi no nos parecemos en nada, somos lo contrario pero conectamos con Claudia, tampoco ella es mi prototipo pero me quedo con lo que me hacía sentir”.

El público le aplaudió cuando le pidieron que respondiera a Javi por llamarle 'matao' tras ver que Claudia se besaba con él: ¿Qué le voy a decir yo si está pasando un momento muy duro y yo también lo viví?“.

Paola, en plató: “Cuando estaba allí veía un peligro real”

La joven llegaba a plató haciendo autocrítica: “Visto desde fuera se ve una amistad entre Andreu y la tentadora, pero cuando estaba allí veía un peligro real que pudiera haber una conexión entre los dos. Verle cómodo, con complicidad, confianza me generaba dudas porque yo no había conectado así con ninguno”.

También explicó lo que ella creía antes de ir a la isla: “Siempre me decían que Andreu era otra cuando no estaba conmigo y se me despertaron todas las inseguridades. Lo pasaba fatal en las hogueras, lo que ves no te lo esperas, la cabeza empieza a maquinar. Pero yo no le di nunca razones para desconfiar”, lamentó.

Preguntada por la música de Andreu: “Era un tema muy íntimo y personal antes de entrar a la isla. En mí encontraba esa confianza para cantar y ver que lo hacía con otra significaba más de lo que la gente ha entendido”.

Sobre su acercamiento con Vladi: “Me parecía atractivo pero no llegué a ninguna conexión allí. No me importaba que se fuera con Ana porque era un apoyo y ya está”. Pero también tuvo palabras para Cristina, la tentadora de Andreu: “Vi cosas de ella que no me gustaron como que me criticaba sin conocerme y no lo podía entender”.

Javi y Álvaro en su hoguera de solteros

El programa permitió que la audiencia votara qué hoguera de solteros quería ver y lo tuvo claro: el 81% de los espectadores optaron por ver un adelanto del encontronazo entre Álvaro y Javi.

“Soy tu peor pesadilla”, llegaba diciendo el tentador al novio. Le rerecriminó también que cuando hizo la carrera hasta la villa de las chicas, si llega a acudir “cinco minutos más tarde me pillas dándole un beso a Claudia”.

Álvaro también le recrimina que lo único que pedía Claudia “era que le dieras su espacio que no podías ni hacerte un cola cao sin ella al lado”. Momento en el que Javi ya no se muerde la lengua y le responde: “Es que no estoy acostumbrado a hacerme el desayuno, normalmente me lo hacen”.

Algo que muchos colaboradores criticaron porque dejaba ver que él era de una élite, mientras Álvaro pertenecía al populacho.