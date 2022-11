'El Debate de las Tentaciones' exprimió a Javi con imágenes que no había visto y confesiones tras las cámaras

“Estoy un poco nervioso pero tengo ganas de hablar y de que se me entienda un poco”, decía Javi a Sandra Barneda al llegar al plató de El Debate de las Tentaciones. El participante está siendo uno de los protagonistas menos comprendidos de la edición y acudió para explicarse.

Pero no fue el único. También apareció Ana, la nueva concursante que sustityó a Sara al ser la elegida para abandonar la experiencia. La joven habló de lo que significó ver a Cristian, su novio, intimando con otra.

Además, el programa dejó que la audiencia escogiera entre ver parte de la huida de Ana a “Murcia” o la primera hoguera de emergencia de la historia del formato.

Javi, en plató: “Igual mi forma de querer no es buena, pero es la primera vez”

Javi llegó hecho un saco de nervios y Barneda lo arropó de la mejor manera, haciéndole las preguntas ella misma, también los colaboradores, pero sin que ninguno se sentara frente a él para hacer hogueras de confrontación.

Así, él mismo quiso explicar la razón de entrar al programa si tan mal lo pasó: “Cuando hablamos de entrar a la isla era un poco para dejarle su espacio y es verdad que no lo hacía. Pero tenía mucho miedo de hacer algo que le doliera y la perdiera”.

Por lo que argumentó su actitud durante el programa: “El agobio de estar ante una situación nueva, ver a tu novia en otras citas... me bloquée. Lo he pasado muy mal. Soy el primero en saber que tener un novio como yo puede ser pesado. La puedo entender pero soy así y lo siento. Nunca lo hago por joderla a ella, me salió así. Me podría haber abierto un poco más, jugado, pero no me salía”.

Además, subrayó algo que tanto él como Claudia habían dicho durante su paso: “Igual mi forma de querer no es buena, pero es la primera vez que me pasa. Solo pensaba en que no me gustaba eso y que quería que ella estuviera bien”.

Sobre su huida a la villa de las chicas, explicó que se equivocó buscando las habitaciones arriba, pero no se arrepintió y lo volvería a hacer. A lo que la presentadora añadió algo que no vio la audiencia: “Corriste tanto que la gente de producción iba en quad y no te cogía”.

Por otro lado, Hugo envió una pregunta para Javi: “¿No crees que el principal problema de la relación eres tú?”, a lo que el joven respondió atacando al ex de Claudia: “No creo que él haya tenido mucho éxito en el amor y si el principal problema soy yo, lo hablaré con mi pareja, no con él”.

Las imágenes inéditas que nunca había visto Javi de Claudia

El castigo de Javi por fugarse a la villa de las chicas fue no ver las imágenes de Claudia en la hoguera. Algo que sí le dejaron ver en el programa por primera vez.

En la tablet vio la cita de Claudia y Álvaro en la que iban de la mano, le decía que sí había querido besarle y que le faltaban cosas en su relación: “Nunca había visto estas imágenes, me pone mal, me da como asco. Es desagradable. Estoy viendo que a mi novia le gusta otro chico, tiene mucha conexión y quiere darle un beso”.

Preguntado por si antes de ir al programa notaba algo mal en su relación: “Sí me había dicho que necesitaba espacio pero no sabía que estaba tan mal. Algo le tendré que haber gustado para llevar 2 años conmigo”, lamentó.

Ana, en plató: “He perdido 8 kilos por el programa”

Ana también tuvo su momento en plató. Llegó afectada por las imágenes de la semana anterior y se las resumieron de nuevo esa misma noche. “Fui a la isla para comprobar si yo llevaba razón y era celosa que veía donde no había. Pero me di cuenta que estaba en lo cierto”.

La joven lamentó sentir “dependencia emocional” hacia Cristian, algo que no le había ocurrido en anteriores relaciones: “Mi mayor miedo era perderlo. Al principio estábamos bien, aunque siempre me dijo que no se sentía enamorado. Cuando vio que ya me tenía comiendo de su mano él se fue distanciando”.

Pero aseguró que antes de entrar a la isla estaban pasando por un buen momento: “Nosotros teníamos rachas, por el tema de mis celos. Pero antes de entrar estábamos bien. Ahora pienso que me ha sido infiel anteriormente”.

También desveló que había perdido 8 kilos por lo mal que lo había pasado. Y respondió a una pregunta que le lanzó María de los Ángeles, la tentadora de Cristian, sobre lo que tenía ella que no le daba su relación: “En dos días una persona no tiene sentimientos, simplemente es algo físico y después se olvidará de ella”.