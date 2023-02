El 'Debate de las Tentaciones' mostró el “momento más desgarrador” y a la primera infiel de la edición

El tercer Debate de La isla de las tentaciones 6 vivió un resultado de una votación inédito en el formato. Porque cuando pidieron que el público escogiera qué avance de la hoguera de las chicas quería ver, todos se decantaron por una de ellas sin discusión.

El programa también mostró el primer minuto del próximo programa en el que David se acostaba con María, así como también aclaró las imágenes en las que él se creyó que Elena se besaba con un tentador.

La otra sorpresa de la noche fue la primera chica infiel de la edición. Muchos de los colaboradores señalaron a Marina como la posible primera novia en caer en la tentación y así fue. Con Manu en el jacuzzi:

Elena, protagonista absoluta de la edición

“El lunes vais a ver una de las hogueras más intensas, tanto de las chicas como de los chicos” aseguraba Barneda y dejaba ver parte de las reacciones de los novios ante las imágenes. Tras ello, pedía que la audiencia votara el joven del que quería ver un avance y el más escogido fue David.

El novio de Elena aparecía lamentando ser el “peor novio” y diciendo que sabía que ya nunca podría volver con Elena tras haber pasado una noche de pasión con la tentadora y ver la reacción de ella.

Pero lo que más sorprendió de la noche fue cuando la presentadora pidió que el público votara a la chica de la que querían ver el avance. La respuesta fue clara: con un 96% de los votos, querían ver a Elena.

El adelanto mostró a la joven totalmente destrozada, diciendo que “no podía más” y respirando profundamente para ver las siguientes imágenes en la tablet. La vemos cómo grita desconsolada, se levanta, se cae con el tacón y se marcha llorando: “¡No, por favor no, no me lo esperaba! ¿Qué has hecho David, tío? No, David no, me dijiste que me querías, por favor”.

La madre de Elena, que estaba en plató, se entristecía al ver a su hija en esa situación y se dirigía al padre de David: “Creo que no era necesario hacerle pasar por lo que le ha hecho pasar”.

Las imágenes que sembraron el caos

El programa también desveló lo ocurrido con las imágenes que vieron los chicos en la hoguera, en las que les pareció ver al fondo de la piscina, a Elena besando a un tentador.

Sin embargo, lo que ocurría de verdad, es que él se daba un beso en la mejilla, pero con el pelo largo de la joven parecía otra cosa.