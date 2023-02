'El Debate de las Tentaciones' mostró al nuevo tentador VIP y sorprendió con el spoiler de David sobre Elena

El cuarto Debate de las Tentaciones llegó este martes, tras una de las galas más desgarradoras que se emitió la noche anterior. En ella, Elena se rompía totalmente al ver a David siéndole infiel. Justamente por eso, invitaron al joven a plató.

'La isla de las tentaciones 6' avanzó lo que ocurre tras el desmayo de Elena y la llegada de "un nuevo compañero"

También contaron con Manu, el tentador de Marina que subrayó el “carácter” de la joven, de la que dijo haberse sentido tan atraído que “a veces incluso se me olvidaba que tenía novio”.

El programa también mostró el primer minuto de la próxima entrega, que arranca con la desesperación de Elena, gritando: “No puede ser que me pase otra vez, otra vez no”.

David, sobre Elena: “Yo también creía antes que estaba enamorada de mí”

David llegó a plató bajo un manto de críticas tras haberse acostado con Miriam, tan solo una semana después de desembarcar aireando lo enamorado que estaba de Elena: “Intenté aguantar, no iba a allí para eso, pero una semana allí con una chica que te gusta. Parezco el más malo porque mi novia es la que más sufre, pero hay de todo”, se defendió.

Preguntado por la razón de hacerlo, arrepentirse y después repetir: “Una vez hice eso veía complicado retomar la relación con Elena. Me iba a ser difícil a mí mismo seguir con ella. Así que ¿para qué voy a parar cuando el daño ya está hecho?”.

Pero las palabras que más sorprendieron a los colaboradores fueron las que pronunció cuando le preguntaron si creía que ella podría haber caído si le hubiera gustado alguno: “Le hubieran puesto quien le hubieran puesto no hubiera caído por quedar bien. Le importaba más no quedar mal que le gustara algún tentador. Creéis que es buena pero no tanto. Yo en cambio soy sincero en todo momento”, argumentó.

Los presentes criticaron el tener que denostarla a ella para él quedar mejor, porque ella realmente parecía que le respetaba: “Yo también creía antes que estaba enamorada de mí. Ahora ya no”, aseguró haciendo un spoiler y dejando entrever que en la actualidad ya no están juntos. Y continuó con sus críticas: “Era una persona bastante celosa en la relación, porque su ex le había engañado. Yo en otras relaciones no he sido tan superficial, por su parte sí ponía más el foco en que me arreglara y el físico”.

Tras volver a ver las imágenes del desgarro de Elena, él las lamentaba pero seguía en sus trece: “Son imágenes muy duras. En ese momento me la creía mucho y lo pasé mal de verla así. Se le cae el mundo encima, no se lo esperaba. A día de hoy no hubiera actuado de otra manera. Si me lo hubieras preguntado alí la primera vez que las vi seguramente te hubiera dicho que sí”.

El nuevo soltero VIP de la villa de las chicas

Otra de las imágenes exclusivas que mostró el programa, fue la que dejó con misterio el avance de la noche anterior. “Chicas, aquí entra vuestro nuevo compañero”, se le escucha decir a Barneda.

En el Debate desvelaron que quien entra es Miguel de Hoyos, uno de los tentadores que ya participó en la cuarta edición y que tuvo un affaire con Gal·la. “Así a simple vista me ha gustado Marina y Lydia”, dice al entrar y ver a las chicas.