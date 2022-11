El 'Debate de las Tentaciones' sacó a la luz una nueva infidelidad de los chicos, que muchos deseaban que llegara

La nueva entrega de El Debate de las Tentaciones mostró “algo que va a cambiar el curso de los acontecimientos en las dos villas”. Solo uno de los acontecimientos porque, según Sandra Barneda, en la próxima gala serán dos esas bombas.

Pero este lunes, el programa dejó que los colaboradores votaran en qué villa querían ver la nueva infidelidad y apostaro por la de los chicos. “Una pena porque la otra os iba a asombrar más”, aseguró la presentadora que dio paso a las imágenes:

En ellas se pudo ver bailar a Samu con Elena durante la noche. Cada vez más cercanos y hasta dándose por primera vez un pico. Algo que les dio más confianza y finalmente se besaron apasionadamente frente a todos los compañeros.

Unas imágenes que sorprendieron a algunos y que dejaron a otros con la miel en los labios preguntándose cuál sería la otra “nueva infidelidad” que está por llegar. os nuevas infidelidades

Cristian, sobre su hoguera con Ana: “No me supe explicar”

El invitado de la noche fue Cristian que llegó a plató tras protagonizar la primera hoguera de emergencia de la historia del programa, junto con Ana.

“No me supe explicar” fue la frase que más repitió durante su paso. “Está mal hecho pero hubo un momento de calentón, se me olvidó todo, no llegué a acostarme con ella y cuando me vino Ana a la cabeza es cuando frené”, detalló más tarde.

Ante las críticas de los colaboradores por la falta de reconocer los errores, el joven quiso explicarse mejor: “La cosa se calentó, hubieron tocamientos, no llegamos a acostarnos. Me acordé de Ana y paré en seco. La verdad es que me arrepiento un montón”.

Al preguntarle cómo le dijo que eran “muestras de cariño” el acostarse con la tentadora: “Cuando pronuncié esa frase no había visto las imágenes. No supe reaccionar, me hice pequeño y es lo que dije”.

Para acabar asegurando que si hubiera mostrado arrepentimiento “me habría sentido mejor conmigo mismo, con Ana y ahora mismo”, aseguró.

Laura, en plató: “Desde dentro no veía una relación tan tóxica”

La otra protagonista de la noche fue Laura que acudió también porque sentía que no se le había entendido en el programa: “Viéndome a mí hay veces que tampoco me entiendo ni un poco. Estaba tan centrada en las cosas que él hacía que no veía las que hacía yo”, reconoció refiriéndose a Mario.

Al ver sus imágenes con Adrián, el tentador: “Me da un poco de vergüenza verme. No me suelo arrepentir de lo que hago pero en los primeros acercamientos con Adri no fui honesta conmigo misma. Iba con miedo de lo que Mario podría hacer, un paso por delante y prediciendo lo que podía pasar. Sobre todo por ver a Mario que no se despedía de mí”.

Tanto Marta Peñate como Alejandra Rubio aseguraron que sabían de cinco personas con las que le había sido infiel a Mario antes del programa, pero ella lo explicó: “Estoy segura de que no es así, porque cometo errores pero no soy mentirosa. Hemos tenido idas y venidas y hemos tenido tiempos de ruptura pero al volver nos lo hemos contado siempre”.

Preguntada por la petición de una hoguera para arreglar las cosas: “Vi la oportunidad de solucionar nuestra relación. Pero desde dentro pensaba unas cosas y ahora al salir he visto otras. Antes no me daba cuenta de que éramos tan rivales, de que nos tirábamos tantas cosas por cara. En mi cabeza creía que no voy a tener una relación tan bonita como la que tenía con él. No veía una relación tan tóxica”.

Y también Álvaro quiso intervenir, ya que tuvieron una noche de pasión en la que él aseguró no tener ni idea de que ella tuviera novio.

Algo que ella negó tajantemente: “Obviamente Mario sabía lo de Álvaro. Nunca he tenido nada y después no se lo he contado. No le detallé lo que hicimos pero sabe que estuvo en mi casa y más. Álvaro también sabía que tenía novio, que estábamos enfadados y que al día siguiente me había escrito Mario”.