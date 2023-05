'El debate de las tentaciones' volvió con lágrimas, una 'traición' y una acusación: “Fuiste a arrancarme las extensiones”

Tras un par de meses de ausencia, El debate de las tentaciones volvió este lunes a la parrilla de Telecinco para celebrar el primer debate final de La isla de las tentaciones 6. Después de los reencuentros de la semana pasada, las parejas de la presente edición actualizaron su situación -tanto Adrián y Naomi como Manuel y Lydia siguen juntos-, volvieron a verse las caras con Sandra Barneda y coincidieron de nuevo con algunas de las tentaciones que marcaron su convivencia en las villas.

De todas ellas, la que más protagonismo tuvo en plató fue Keyla, que coincidió otra vez con Adrián y Naomi. Y como en anteriores ocasiones, la cosa entre ellos no acabó bien. “Para mí el debate final ideal sería sólo con él, porque me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella. El problema es que si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca probablemente no vas a quedar bien delante de toda España”, comenzó diciendo la canaria.

Por si no fuese suficiente, a continuación hizo una de las grandes revelaciones de la noche. De nuevo, sobre Naomi: “Yo con personas agresivas y violentas no hablo, están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto en el momento en que fuiste a cogerme y a arrancar las extensiones”.

Keyla rompió a llorar: “Me duele acabar así”

Naomi se echó a reír y Keyla amenazó con contarlo todo más adelante, aunque lo que experimentó poco después fue un bajón anímico. Consolada por Sandra Barneda, la tentadora cogió fuerzas y se sinceró con los allí presentes: “Al margen de lo que piensen, me duele. Hay varias cosas que me duelen. Me duele haber terminado así, soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. Me ha jugado una mala pasada. También me duele por mis valores haberme rebajado a discutir con ella”.

Keyla rompió a llorar tras una noche en la que, además de estas palabras, también intercambió otras con Naomi. La novia de Adrián dijo que la tentadora de su pareja está “enfadada desde el reencuentro, solo hay que ver las cosas que me dijo en la hoguera de solteras”, a lo que la canaria respondió: “¿Y lo que me has dicho tú? Me has llamado antinatural, polioperada, machucha, palmera...”

La 'traición' de Laura a Naomi

Naomí no sólo acabó mal con Keyla, también con Laura. Tras acabar su paso por República Dominicana, ambas estuvieron viviendo juntas dos semanas en casa de Naomí. Al principio todo iba bien, pero la gallega se fue a Madrid, se distanció de Naomi y empezó a trabajar... en el mismo sitio que Keyla. Y no sólo eso, sino que terminaron haciéndose amigas, tal y como Naomi acabó descubriendo.

La novia de Adrián se tomó esto como una 'traición' en toda regla y se enfadó con Laura, también por la forma de proceder de su compañera: “La esencia de mi enfado es que ella en vez de decirme que el roce hace el cariño y que al final son amigas, me dejó de loca. Empezó a decir ‘yo jamás te haría eso, cómo voy a ser amiga de Keyla'”. Laura alegó que ya se había disculpado con ella, a lo que Naomi respondió: “Otra mentira”.

La historia, lejos de quedarse aquí, terminó con Laura llorando durante una publicidad junto a Keyla, tal y como mostró Tentaciones After Show ante la propia Naomi, última invitada del programa. “Llorando ahí las dos juntas, me parece surrealista. Que no se metan con quien no se tienen que meter si luego van a salir llorando, así lo digo”, comentó la valenciana.

Después escuchó otras declaraciones de Laura, de nuevo entre lágrimas, diciendo que ella había ido a plató en son de paz, dispuesta a limar asperezas con su examiga. Pero Naomi ni se creyó sus lágrimas ni sus intenciones: “No llora por mí. Llora porque le está cayendo un hate que flipas y no lo está sabiendo gestionar”.