'El Debate de las Tentaciones' destapó la mentira de Javi y asombró con la nueva relación entre Mario y Laura

“La quinta edición de La isla de las tentaciones está llegando a su fin y es la primera vez que todos los progoonistas están en el aire” arrancaba advirtiendo Sandra Barneda en la primera entrega del Debate final (la segunda será el próximo domingo).

Aunque el programa vivió el reencuentro de Manu y Sara; Mario y Laura; y Claudia y Javi, la realidad es que todo el protagonismo se lo llevó esta última pareja que entró en un bucle de reproches y versiones totalmente contrarias que nadie pudo aclarar nada. Eso sí, lo único que salió a la luz fue una de las grandes mentiras del catalán.

Adeás de las cuentas pendientes entre las parejas, también estuvieron en plató tentadores como Álvaro Boix, Carmen, Valeria y Adrián, y de colaboradores contaron además con Tania, Paola y Ana.

Sandra Barneda, a Javi: “Antes te emocionabas y ahora estás anestesiado”

“Después del reencuentro nos hemos visto y ha sido todo una montaña rusa” aseguraba Javi al entrar a plató. Mientras que Claudia se decantaba por contar que las cosas “estaban muy mal” entre ellos en ese momento. Y le pedía que fuera sincero “por una vez en su vida, porque me lo merezco”, sentenció la joven.

Así empezó una discusión con dos versiones totalmente distintas, como ya mostraron en el reencuentro de los 3 meses después. Según lo que explicaba Javi, él nunca le había traicionado: “Mientras he estado con ella siempre la he respetado. Desde que no he tenido pareja he espavilado y he hecho lo que quería”, aseguraba con un tono altivo muy distinto al de la isla.

Mientras que Claudia señalaba todo lo contrario: “A Javi le gusta la fama, él quería ser conocido y todo lo que está haciendo es por eso. Querías ser influencer y ya lo tienes. Y ahora me dice que me está comiendo terreno, que ha estado en mi casa con otras acostándose...”, y un sinfín de reproches más.

Ante tales acusaciones, Sandra Barneda también intervino: “No sé si es verdad una u otra versión, pero yo he vivido esta historia en la isla y lo que me sorprende es que allí eras un Javi que se emocionaba y aquí eres un Javi anestesiado”, lamentó.

El mayor arrepentimiento de Javi en su paso por la isla

Y el joven intentó explicarse mejor: “Antes de ir con Claudia a la isla tampoco era un fiestero, viajaba con ella y estaba muy apegado a ella. Yo en la isla me vi abrumado por tantas chicas y quería respetar a mi novia. Después salimos, pasamos el verano juntos, viajamos pero no fui capaz de perdonarla al 100%. Entiendo que he pasado de un extremo a otro pero no quería seguir pasándolo mal, no sé cuál fue el momento pero quise quererme más y he hecho lo que he querido cuando hemos roto”.

También confesó algo sobre su experiencia: “De lo que más me arrepiento de mi paso es de la hoguera final, le rogué que estuviera conmigo, con mis caras. Lo hice mal, tendría que haberme querido a mí más”.

Claudia continuaba llorando y demostrando que no se creía nada de lo que le contaba Javi hasta que soltó el bombazo: “Llevo dos años con una persona que no conozco. Por ejemplo, pensaba que tenía una edad y tiene otra. He celebrado sus cumpleaños y ha soplado velas que no era. Pensaba que tenía 25 y resulta que tiene 28. Dicho por él. ¿Alguien sabe lo que es estar 2 años con una persona que no conoce?”.

La pillada a Javi sobre su verdadera edad

El programa, entonces, emitió una fotografía de Javi con un pastel y las velas de los 25, cuando en realidad cumplía 28. Y Barneda lo explicaba: “Nosotros caímos en el error, es verdad que nos dijo que tenía 25 y no lo comprobamos. En el pasaporte ponía 28, pero dijo que eran 25”.

Javi se quedó casi sin palabras y su explicación fue la siguiente: “Es que yo no llevé esa tarta. Ni sé quién puso las velas. Yo me equivocaría, y Claudia lo sabía. Me quité un par de años pero ella lo sabía”. Algo que ella negó porque aseguró que él tenía dos DNI's y por eso no sabía la verdad.

Finalmente, Javi lo argumentó mejor: “Cuando empecé con ella me enseñaba todos los famosos que le escribían: cantantes, futbolistas, presentadores.... y yo tenía una inseguridad muy grande. Quería que todo fuera perfecto para que no me dejara porque todo se me hacía grande y quizá también dije eso”.

Tras todos los reproches, los dos se abrazaron y lloraron juntos por haber acabado así de mal. “Siento si te he hecho daño”, lamentaba Javi y ella continuaba mirándole incrédula.

Antes de despedirles, Barneda quiso darles un consejo: “Esta historia la sufrí mucho, pero si algo he aprendido es que el amor tiene que ser honesto. Porque si no termina así y mucho peor. Creo que vosotros dos no estáis siendo honestos con vosotros así que espero que hayáis aprendido algo de la Isla para los futuros amores que tengáis”.

Mario y Laura, del odio a la mayor complicidad

Mario entraba a plató mucho más delgado que en la isla: “La buena vida”, argumentaba. “La experiencia me ha hecho madurar mucho, he aprendido a gestionar muchas emociones como ser rencoroso”.

Por su parte, Laura criticó que aún no sea capaz de expresarse emocionalmente. Pero lo hizo con mucha complicidad entre ellos, sonriéndose y abrazándose al verse. “Hemos llegado a un punto que nos llevamos mucho mejor ahora que siendo pareja. Solo queríamos quedar el uno por encima del otro y ahora hemos limpiado un poco todo”, aclaraba Mario.

Preguntados, los dos coincidieron en que habían podido aclarar cosas y se habían perdonado. Pero Marta Peñate sacó a la luz varias infidelidades de ella pero no coincidían las fechas según ella.

Mario aseguraba que ahora se llaman y se llevan bien, aunque con distancia porque ahora tiene pareja. Mientras que ella también le miraba con cariño y recordaba que su relación era así de buena antes de entrar al programa. Él llegó a concluir que no estaban enamorados ninguno, si no no se habrían hecho eso.

Carmen y Valeria coincidían en que Mario es una persona ante las cámaras y otra detrás, ya que se lo habían encontrado de fiesta y no las había saludado. Cuando las escuchó, explicó que de una no se dio cuenta y a la otra no la vio.

Sara y el nuevo look de Manu

Manu y Sara continuaban con la misma mala relación que en su reencuentro 3 meses después pero él con otro look. Ella volvió a lamentar que él desapareciera después de marcharse juntos y él se quiso disculpar:

“Quiero pedirle perdón porque estuve con problemas personales y eso no me hizo estar al 100%. También porque la isla me superó, tengo mucho ego, no me gusta mostrar mis deblidades, fui un cobarde por desaparecer sin dejarte. Después del reencuentro me sentí fatal, quise ponerme en contacto con ella”.

Pero Sara no aceptó las disculpas: “No me creo nada y ojalá pudiera. Sabes donde vivo y podías venir a buscarme antes de armar todo este show. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, esto desestabiliza a cualquiera. Me da pena por acabar una historia tan bonita con este final tan trágico”.

En cuanto a Carmen, desvelaron que ya no se están conociendo: “Me ha hecho lo mismo que a Sara, me escribía y después desparecía. Es más vriante que las olas del mar”, criticó.