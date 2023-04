'Deluxe' mostró nuevas imágenes de Ana Obregón, con crítica de Jorge Javier: “La niña no es un cuadro, es un ser humano”

Como está siendo habitual en las últimas semanas, la última hora de Ana Obregón desde Miami volvió a ser uno de los temas centrales del Deluxe de este viernes. El programa de Telecinco arrancó su emisión este 14 de abril con una mesa de debate en la que se discutieron las informaciones más recientes sobre el asunto, y se mostraron las primeras imágenes de la presentadora paseando junto a Ana Sandra.

Telecinco sorprende con un especial de prime time con "imágenes exclusivas" de la gestación subrogada de Ana Obregón

El formato de corazón, que la próxima semana será relevado en prime time por un especial sobre Obregón conducido por Santi Acosta, emitió unos vídeos inéditos de la protagonista del momento junto a su nieta nacida por gestación subrogada, y la asistenta que le ayuda con los cuidados de la bebé. Una secuencia de poco más de tres minutos en la que se ve cómo la presentadora cubre a la niña con una manta tras descubrir que está siendo grabada.

Estas imágenes fueron comentadas en directo por Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores, dando pie a un debate encendido en el que el conductor de Sálvame se mostró crítico con las exclusivas de Ana Obregón que incluyen a la menor.

Jorge Javier: “Se exhibe con fines comerciales”

En un momento de la noche, y después de que Teresa Bueyes apuntara que el dinero de las portadas va destinado a la Fundación Aless Lequio y su lucha contra el cáncer, el presentador opinó: “A mí me parece muy bonito que Ana Obregón destine todo lo que obtenga de beneficio de la comercialización de estas fotografías de la niña a la fundación de su hijo, pero tenemos que recordar que la niña no es un cuadro que se exhibe con fines comerciales para que el dinero vaya a una fundación”, comenzó diciendo.

“La niña es un ser humano. Tampoco justifiquemos el hecho de 'saco a la niña para sacar dinero y meterlo en la fundación'. La niña no es un cuadro, es un ser humano y hay que respetar los derechos del bebé”, añadió Jorge Javier, que sentenció: “Si tanto dinero tiene Ana Obregón que no haga la exclusiva, que lo ponga de su dinero y que no saque a la niña. Me parece que estamos hablando de la niña como si fuera el Mata mua”.

En esa línea, el conductor del Deluxe prosiguió: “No dudamos de que Ana es una buena persona, que quiere el bien y que quiere erradicar el cáncer que mató a su hijo. Pero por favor, que no se nos vaya la cabeza” (...) “No utilicemos a la niña como un cuadro para justificar que cada exclusiva que haga, el dinero va para la fundación”, insistió.

Con su crítica, Jorge Javier Vázquez se refería a la entrevista exclusiva que Obregón ofreció a ¡Hola!, posando en portada y en el interior junto a su nieta Ana Sandra, y no a los vídeos que el Deluxe mostró este viernes y que consiguió por un contacto de Antonio Montero.