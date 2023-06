El 'Deluxe' siembra ahora la duda sobre la supuesta boda de Kiko Hernández: ¿estrategia de marketing?

El pasado jueves, Sálvame arrancó su emisión anunciando que iban a dar “la madre de todas las bombas”, justo a dos semanas de que el programa de corazón desaparezca de forma definitiva de la parrilla diaria de Telecinco. Minutos más tarde, se anunciaba la supuesta boda de Kiko Hernández con Fran Antón, el actor con el que Mediaset lo ha relacionado en los últimos meses.

Así se despedido 'Sálvame Limón' en su última emisión en Telecinco: "¡Hasta siempre!"

Desde Sálvame informaron de que el pasado fin de semana, el colaborador y el intérprete celebraron una fiesta en Melilla con familiares y amigos, a modo de “despedida de solteros”, y que el enlace matrimonial tendría lugar este sábado 10 de junio. Sin embargo, en las últimas horas la situación ha cambiado después de que desde el Deluxe empezaran a recular, sembrando la duda sobre una información que, tal y como contaron, había llegado por dos vías, tanto a la dirección del programa, como a Miguel Frigenti.

¿Boda o estrategia de marketing?

Este viernes, María Patiño interrumpió la emisión del Deluxe para compartir con los espectadores una imagen “recibida a última hora de la tarde” que había hecho saltar las alarmas en Telecinco. La realización mostró entonces la imagen del cartel de una nueva obra de teatro, “que produce Kiko Hernández y que dirige Fran Antón”, y que lleva por título Casarse está sobrevalorado.

“¿Hay mucha boda y poco teatro, o mucho teatro y poca boda?”, se planteó la presentadora, abriendo debate entre sus tertulianos. “Me he quedado muerta”, añadía Patiño antes de que Marta López reconociese que se le llegó a pasar por la cabeza. “Yo no me lo podía creer...”, admitió la tertuliana.

María Patiño lanzó entonces una advertencia: “Esto se pone un poco serio, porque vamos a imaginar que hay una operación de marketing por parte de un gran cerebro que es Kiko Hernández para promocionar su obra, para que sea un bombazo. Yo me quitaría el sombrero, pero aquí hay un compañero que es Miguel Frigenti, que recibe una serie de informaciones y confidencias que yo he escuchado y voy a ser muy clara: si detrás de esta supuesta operación de marketing, en el caso de que no haya boda, se está usando a un compañero para que quede en el mayor de los ridículos, ostras, yo me empiezo a cabrear”, sentenció la presentadora de Mediaset.